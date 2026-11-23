Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh chung cùng các đại biểu. (Ảnh: Thành Long)

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chủ tịch nước, cùng đại diện Tập đoàn BRG, Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu và các nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của dòng gốm truyền thống nổi tiếng của Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế ngày càng phát triển tốt đẹp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Long)

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cho biết, năm 2026 đánh dấu sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên ngày 24/11 được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tại hội nghị lịch sử này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng đó trở thành định hướng xuyên suốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục được kế thừa, vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh văn hóa ngày càng có vai trò quan trọng trong việc hóa giải bất đồng, kết nối các quốc gia và dân tộc. Giao lưu văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết, tôn trọng bản sắc riêng, xây dựng lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác. Với tinh thần đó, Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, di tích lịch sử - văn hóa và làng nghề truyền thống, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu tham quan không gian trưng bày tại xưởng sản xuất gốm Chu Đậu. (Ảnh: Thành Long)

Đánh giá chuyến thăm Gốm Chu Đậu là dịp để các đại biểu tìm hiểu, trải nghiệm một giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cho biết, từ nhiều thế kỷ trước, những sản phẩm gốm tinh xảo của vùng đất này đã theo các thương thuyền đến nhiều nơi trên thế giới, mang theo tài hoa, bản sắc và tinh thần giao lưu, hội nhập của người Việt. Trong hành trình đó có dấu ấn của nữ nghệ nhân Bùi Thị Hý – Bà tổ nghề gốm Chu Đậu, cùng nhiều thế hệ nghệ nhân đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa quý báu đến ngày nay.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng những trải nghiệm tại Gốm Chu Đậu sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trong lòng các đại biểu; đồng thời mong muốn các nữ Đại sứ, Đại biện và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Long)

Thay mặt các nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã trân trọng mời và dành sự đón tiếp nồng hậu cho đoàn trong không gian giàu ý nghĩa, nơi tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam. Bà Cristina Romila cho biết, chuyến thăm làng gốm Chu Đậu để lại ấn tượng sâu sắc. Việc tận mắt chứng kiến quy trình tạo nên những sản phẩm tinh xảo và lắng nghe câu chuyện lịch sử đằng sau mỗi tác phẩm giúp bà cảm nhận sâu sắc hơn giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Đại sứ Cristina Romila cho rằng, văn hóa tạo nên những nhịp cầu giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng cho tình hữu nghị lâu dài. Cũng như Việt Nam, Romania là đất nước giàu di sản văn hóa, truyền thống, nghề thủ công và bản sắc dân tộc. Việc bảo tồn di sản quý báu; đồng thời chia sẻ những giá trị ấy với bạn bè quốc tế vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để các dân tộc xích lại gần nhau hơn.

Đại sứ Cristina Romila đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để những người phụ nữ đại diện cho nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cùng khám phá, tôn vinh văn hóa Việt Nam trong bầu không khí thân tình, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Theo bà, phụ nữ đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong ngoại giao, quan hệ quốc tế và nỗ lực thúc đẩy hòa bình, hợp tác. Bằng tinh thần đối thoại, sự chuyên nghiệp, lòng thấu cảm và ý chí quyết tâm, phụ nữ góp phần xây dựng những nhịp cầu hữu nghị giữa các quốc gia, hướng tới một thế giới hòa bình, bao trùm và nhân văn hơn. Đại sứ Cristina Romila chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa và tin tưởng tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với tất cả các quốc gia ngày càng được vun đắp và phát triển bền chặt.

Cuộc gặp mặt là dịp tăng cường giao lưu, trao đổi giữa lãnh đạo Việt Nam với các nữ đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, di sản và làng nghề đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam với cộng đồng ngoại giao quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt: