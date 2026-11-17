Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh An Giang tặng quà cho các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Cùng tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Chủ tịch nước và các đơn vị liên quan. Về phía địa phương có lãnh đạo tỉnh An Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo phường Rạch Giá cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Liên khu dân cư cụm 3 (gồm các khu phố: Rạch Giá, An Hòa 1, An Hòa 2, An Hòa 4, An Hòa 5 và An Hòa 6) là địa bàn đông dân cư với hơn 7.000 hộ, hơn 26.000 nhân khẩu.

Thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bà con nhân dân trong liên khu đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Liên khu dân cư cụm 3, phường Rạch Giá. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Đến nay, toàn liên khu dân cư chỉ còn 6 hộ nghèo; mặt bằng đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Các khu phố đều hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tạo điều kiện hỗ trợ nhiều hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ gia đình văn hóa tại các khu phố đều đạt trên 96%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài cùng nhiều mô hình tự quản hiệu quả như “Hũ gạo tình thương”, “Hẻm xanh-sạch-đẹp”, “Camera an ninh trật tự” được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và toàn thể nhân dân địa phương tình cảm thân thiết cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ khăng khít giữa giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết. Văn hóa bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái; sự đồng lòng của nhân dân chính là môi trường bền vững để các giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ và lan tỏa từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Biểu dương những kết quả nổi bật mà Liên khu dân cư cụm 3 đạt được, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương chú trọng phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực nhằm xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện và mến khách, trước mắt là góp phần chuẩn bị chu đáo cho sự kiện APEC 2027 diễn ra tại Phú Quốc.

Song song đó, địa phương cần tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Rạch Giá trở thành đô thị biển hiện đại, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các tổ tự quản và tổ hòa giải ở cơ sở để mỗi người dân vừa là chủ thể đóng góp, vừa trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng nhiều phần quà cán bộ, nhân dân liên khu dân cư cụm 3, phường Rạch Giá. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên cán bộ, nhân dân liên khu dân cư cùng đại diện các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và phường Rạch Giá cũng trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.