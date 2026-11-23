Sự kiện diễn ra nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi cùng các nữ Đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đến thăm thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc của nghề gốm Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam tự hào về nền văn hóa lâu đời, thống nhất trong đa dạng và giàu bản sắc. Năm 2026 ghi dấu sự kiện đặc biệt trong đời sống văn hóa đất nước: ngày 24/11 lần đầu tiên được xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu ngày 23/11. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Theo Phó Chủ tịch nước, việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

“Không thể có sự phát triển bền vững nếu thiếu văn hóa. Văn hóa phải được đặt ở vị trí trung tâm, song hành cùng kinh tế, xã hội và môi trường”, Phó Chủ tịch nước phát biểu.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng văn hóa đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hòa giải bất đồng, kết nối các quốc gia, dân tộc. Giao lưu văn hóa góp phần tăng cường sự hiểu biết và tôn trọng các giá trị, bản sắc riêng của mỗi dân tộc, qua đó xây dựng lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác.

“Với tinh thần đó, Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, mong muốn tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, các di tích lịch sử, văn hóa, các làng nghề truyền thống, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội của mỗi nước,” Phó Chủ tịch nước nói.

Thay mặt các nữ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, bà Cristina Romila, Đại sứ Romania tại Việt Nam, bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về lời mời và sự đón tiếp nồng hậu trong không gian giàu ý nghĩa, nơi tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Bà Cristina Romila cho rằng bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế và quan hệ đối tác chiến lược, văn hóa cũng giúp các quốc gia hiểu nhau sâu sắc hơn.

“Văn hóa xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa các dân tộc, tạo dựng sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng cho những mối quan hệ đối tác bền vững”, Đại sứ Romania khẳng định.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Về phần mình, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, cho biết các hiện vật gốm cổ Chu Đậu hiện được lưu giữ tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy giá trị và sức lan tỏa của dòng gốm Việt Nam trong lịch sử giao thương quốc tế.

Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ rằng mỗi sản phẩm gốm Chu Đậu đều được người nghệ nhân chế tác tỉ mỉ, mang theo câu chuyện về văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam. Các sản phẩm cũng được giới thiệu kèm thông tin về đặc tính, ý nghĩa và nguồn gốc, xuất xứ.

Phó Chủ tịch nước thăm khu vực sản xuất và trải nghiệm làm gốm

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của gốm Chu Đậu; tham quan khu trưng bày sản phẩm và khu vực sản xuất; nghe giới thiệu về quy trình chế tác gốm truyền thống.

Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm gốm Chu Đậu. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Khu trưng bày sản phẩm của CTCP Gốm Chu Đậu. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Từ trái sang phải: Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis thưởng trà bằng chén gốm Chu Đậu. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu tham quan khu vực vẽ gốm. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phó Chủ tịch nước và các nữ đại biểu cũng tham gia vẽ gốm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, trải nghiệm một trong những công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước tham gia hoạt động vẽ gốm. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Các nữ đại sứ tham gia hoạt động vẽ gốm. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.

Thông qua hoạt động tham quan, giao lưu và trải nghiệm tại làng nghề, chương trình góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc của gốm Chu Đậu, đồng thời tạo thêm cơ hội tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa Việt Nam với cộng đồng ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN.