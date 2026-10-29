Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong tặng quà cho hộ nghèo tại Hải Phòng

Chiều 29/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và biểu dương các đơn vị, địa phương, nhà hảo tâm có đóng góp tích cực trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và các nhà hảo tâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Chung.

Phát biểu phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hải Phòng luôn xác định đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước một bước. Những năm qua, thành phố đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PT.

Phát huy vai trò cầu nối, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nguồn lực xã hội để xây mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; hỗ trợ vốn, giống, phương tiện sản xuất; đồng thời giúp đỡ người dân khám, chữa bệnh và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, theo kết quả rà soát đến hết năm 2025, Hải Phòng vẫn còn 1.693 hộ nghèo và 12.824 hộ cận nghèo. Trong đó, 1.134 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, gồm 909 hộ cần xây mới và 225 hộ cần sửa chữa. Nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động, thiếu nguồn thu nhập ổn định, cần sự hỗ trợ thường xuyên và lâu dài.

Ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung.

Trước thực tế đó, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo, hoàn thành sớm một năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, từ đầu năm 2026, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ bằng tiền hằng tháng nhằm bảo đảm mức thu nhập tối thiểu cho người nghèo, người yếu thế, với kinh phí ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2027. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, việc huy động sự chung tay của xã hội, nhất là hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, có ý nghĩa quan trọng. Nhu cầu kinh phí hỗ trợ nhà ở hiện ở mức trên 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao quà cho trẻ em nghèo. Ảnh: Thành Chung.

Từ thực tế này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Hải Phòng trong nước và kiều bào ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”. MTTQ thành phố cam kết tiếp nhận, phân bổ và sử dụng các nguồn hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ.

Gần 60 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Tại hội nghị, các đơn vị, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố với tổng số tiền 59 tỷ 895 triệu đồng.

Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố tiếp nhận đăng ký ủng hộ 27 tỷ 483 triệu đồng; các tổ chức thành viên MTTQ thành phố đăng ký hỗ trợ người nghèo 10 tỷ đồng; các xã, phường, đặc khu vận động đăng ký ủng hộ 22 tỷ 412 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đức Tuấn biểu dương các cá nhân, đơn vị, địa phương có đóng góp tích cực ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: PT.

Những con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng hành của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Tại chương trình, đại diện doanh nghiệp và địa phương đã phát biểu hưởng ứng, khẳng định quyết tâm tiếp tục chung tay cùng thành phố thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng biểu dương các đơn vị, các nhà hảo tâm. Ảnh: PT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng biểu dương và ghi nhận những đóng góp thiết thực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, doanh nhân và nhà hảo tâm trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh ý nghĩa của sự chung sức từ cộng đồng trong việc hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thành phố theo hướng hiện đại, văn minh, giàu mạnh và nhân văn.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố vinh danh các đơn vị, nhà hảo tâm có đóng góp tích cực trong công tác ủng hộ quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: PT.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo thành phố và đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao 45 suất quà, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cựu thanh niên xung phong và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Tổ chức đồng thời trao giấy chứng nhận, tặng hoa biểu dương các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm và địa phương có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.