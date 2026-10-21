Phó Chủ tịch người Hàn Quốc học thạc sĩ tại Việt Nam ở tuổi 52

Ở tuổi 52, ông Choi Chang Young đang theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Mở TPHCM. Ông cho biết quyết định học tiếp xuất phát từ nhu cầu bổ sung kiến thức trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục thay đổi.

Sau hơn 6 năm sinh sống và làm việc tại TPHCM, ông muốn nhìn nhận lại kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về môi trường kinh tế và cách thức vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ kinh nghiệm doanh nghiệp đến giảng đường

Sinh năm 1974, ông Choi có hai bằng cử nhân tại Hàn Quốc và từng tham gia một số khóa đào tạo ngắn hạn, trong đó có chương trình cao cấp về Tiếp thị thể thao tại Đại học Sogang.

Ông Choi Chang Young, 52 tuổi người Hàn Quốc, hiện là phó chủ tịch một tổ chức vẫn trở lại giảng đường để học thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Ảnh: MC

Ông Choi từng làm việc tại Tập đoàn Samsung và có kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực thể thao. Quá trình công tác giúp ông tiếp cận nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh, từ vận hành doanh nghiệp đến phát triển thị trường và xây dựng quan hệ đối tác.

Hiện ông là Phó Chủ tịch Chi hội Thể thao Hàn Quốc tại Việt Nam, Phó Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Việt - Hàn và Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội tụ Bất động sản và Phát triển Đô thị tại Hàn Quốc.

Trong các vai trò này, ông tham gia hoạt động kết nối trong lĩnh vực thể thao, giáo dục và phát triển đô thị. Theo ông, những công việc gắn với thị trường Việt Nam đòi hỏi sự hiểu biết về môi trường kinh doanh, đầu tư và năng lực quản trị.

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, ông cho rằng việc cập nhật kiến thức vẫn cần thiết để thích ứng với những thay đổi của thị trường. Đây cũng là lý do ông lựa chọn chương trình thạc sĩ tại Việt Nam thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc.

Ông Choi đã sở hữu hai bằng cử nhân ở Hàn Quốc. Ảnh: MC

Với ông Choi, việc học không chỉ nhằm tiếp nhận kiến thức chuyên môn mà còn tạo cơ hội đối chiếu những vấn đề thực tế trong công việc với lý thuyết quản trị. Qua đó, ông có thể xem xét lại những phương pháp đã áp dụng và tìm kiếm cách tiếp cận phù hợp hơn.

Ông cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với các học viên thông qua hoạt động thảo luận nhóm và trao đổi trên lớp. Theo ông, những tình huống thực tế từ doanh nghiệp có thể bổ sung góc nhìn cho các nội dung học thuật, trong khi kiến thức từ giảng viên giúp người học có thêm cơ sở phân tích vấn đề.

Muốn tiếp tục học lên tiến sĩ

Ông Choi cho rằng tuổi tác không nên là rào cản đối với việc học tập. Tuy nhiên, trở lại giảng đường sau nhiều năm làm việc cũng đòi hỏi người học phải cân đối thời gian, thích nghi với phương pháp đào tạo và cập nhật kiến thức mới.

Theo ông, kinh nghiệm thực tế có thể giúp người học hiểu rõ hơn những vấn đề được đề cập trong chương trình. Ngược lại, nếu không thường xuyên cập nhật và xem xét lại những điều đã biết, kinh nghiệm cũng có thể trở thành lối mòn trong cách tư duy và giải quyết công việc.

Sau chương trình thạc sĩ, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục theo học tiến sĩ tại Trường Đại học Mở TPHCM. Đây là dự định ông đặt ra cho chặng đường học tập tiếp theo, bên cạnh công việc hiện tại.

Gửi thông điệp tới các tân sinh viên và học viên, ông Choi khuyến nghị người trẻ chủ động cập nhật tri thức, rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Theo ông, kiến thức chuyên môn cần đi cùng khả năng thích ứng, tư duy độc lập và năng lực hợp tác để đáp ứng yêu cầu của môi trường kinh tế đang thay đổi.

Ở tuổi 52, việc theo học thạc sĩ đánh dấu một bước tiếp nối trong quá trình học tập của ông Choi, đồng thời phản ánh nhu cầu cập nhật kiến thức của một người đã có nhiều năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp.