Phó Chủ tịch Lideco (NTL) chi đậm gom cổ phiếu, lợi nhuận bán niên tăng vọt 170%

Lãnh đạo cấp cao liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm cho thấy ông Đinh Quang Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện mua vào thành công 1,8 triệu cổ phiếu NTL đúng như số lượng đã đăng ký. Các giao dịch này được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn chứng khoán trong khoảng thời gian từ ngày 29/9/2026 đến ngày 13/10/2026.

Kết quả của đợt giao dịch giúp cá nhân ông Đinh Quang Chiến nâng khối lượng nắm giữ từ 21,6 triệu cổ phiếu lên 23,4 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này tại Lideco tương ứng tăng từ 17,71% lên mức 19,18% vốn điều lệ.

Xét về cơ cấu cổ đông có liên quan, bà Nguyễn Thị Thêu là vợ ông Chiến hiện đang nắm giữ 6.086 cổ phiếu NTL tương đương tỷ lệ 0,005%. Chị dâu của ông Chiến là bà Nguyễn Thị Mai cũng đang sở hữu gần 3,9 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 3,17%. Tổng cộng, nhóm cổ đông gồm ông Đinh Quang Chiến và những người có liên quan đang nắm giữ gần 27,3 triệu cổ phiếu NTL, kiểm soát 22,36% vốn tại Lideco.

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi hoàn tất đợt mua vào kể trên, ông Đinh Quang Chiến tiếp tục thông báo đăng ký mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu NTL để đưa tổng mức sở hữu lên 26,1 triệu cổ phiếu, tương đương 21,4% vốn điều lệ. Đợt giao dịch mới này dự kiến được triển khai từ ngày 21/10/2026 đến ngày 19/11/2026 bằng các phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn.

Lợi nhuận bán niên bứt phá nhờ mảng tài chính

Cùng với những thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn, bức tranh tài chính của Lideco cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hơn 9,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Việc tiết giảm hiệu quả giá vốn hàng bán đã giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng từ 1,5 tỷ đồng lên hơn 2 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chính của Lideco trong nửa đầu năm đến từ hoạt động tài chính. Doanh thu từ mảng này đóng góp gần 37 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, công ty đã thực hiện cắt giảm mạnh tay các khoản chi phí vận hành. Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác được thu hẹp đáng kể, ghi nhận lần lượt ở mức hơn 13,4 tỷ đồng và gần 0,5 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ tất cả các khoản thuế phí, Lideco báo cáo lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 đạt hơn 21 tỷ đồng, bứt phá gần 170% so với kết quả đạt được của nửa đầu năm ngoái.

Về tình hình tài sản và nguồn vốn, tính đến ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của Lideco đạt gần 2.049,2 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 7,9% so với thời điểm đầu năm. Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp hiện ở mức hơn 399,3 tỷ đồng, tăng 48,6% so với số liệu đầu năm.