Phó Chủ tịch Lideco hoàn tất mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, HOSE: NTL) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT Lideco đã hoàn tất mua 1,8 triệu cổ phiếu NTL trong thời gian từ ngày 18/9 đến 22/9/2026, đúng bằng số lượng đăng ký trước đó.

Trước giao dịch, ông Chiến sở hữu 19,8 triệu cổ phiếu NTL, tương ứng 16,23% vốn. Sau khi mua thêm số cổ phiếu ông nắm giữ tăng lên 21,6 triệu đơn vị, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu lên 17,71% vốn điều lệ Lideco.

Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn. Tính theo mệnh giá, số cổ phiếu được giao dịch có giá trị 18 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Lideco nâng sở hữu lên hơn 21,6 triệu cổ phiếu NTL (Ảnh: NTL).

Cùng với lượng cổ phiếu của ông Chiến, hai người có liên quan được công bố gồm bà Nguyễn Thị Mai và bà Nguyễn Thị Thêu. Trong đó, bà Thêu là vợ ông Chiến sở hữu 6.096 cổ phiếu, tương ứng 0,005% vốn và bà Mai là chị dâu ông Chiến đang sở hữu hơn 3,8 triệu cổ phiếu NTL, tương ứng 3,17% vốn.

Tổng cộng, ông Đinh Quang Chiến và 2 người có liên quan đang nắm giữ 25,4 triệu cổ phiếu NTL, tương đương 20,8% vốn Lideco.

Trước đó, ông Chiến đăng ký mua 1,8 triệu cổ phiếu NTL trong giai đoạn từ ngày 11/9 đến 9/10. Theo công bố kết quả giao dịch, ông đã hoàn tất mua toàn bộ số cổ phiếu đăng ký vào ngày 11/9.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NTL có diễn biến giằng co trong nửa cuối tháng 9. Từ phiên 14/9/2026, NTL đóng cửa tại 12.500 đồng/cổ phiếu. Sang phiên 15/9, cổ phiếu tăng lên 12.600 đồng, trước khi lùi về 12.500 đồng trong phiên 16/9.

Đến ngày 17/9, NTL tăng lên 12.550 đồng/cổ phiếu và tiếp tục nhích lên 12.600 đồng trong phiên 18/9. Sau phiên nghỉ cuối tuần, cổ phiếu tăng 1,59% trong ngày 21/9, đóng cửa tại 12.800 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên 22/9, NTL giữ nguyên mức giá 12.800 đồng, song thanh khoản tăng đột biến với hơn 1,54 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị khớp lệnh khoảng 20 tỷ đồng.

Sang phiên 23/9, cổ phiếu NTL giảm 350 đồng, tương đương 2,73% xuống 12.450 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt 425.000 cổ phiếu, giá trị khớp lệnh khoảng 5,34 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026 Lideco đạt 9,22 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Ngược lại lợi nhuận sau thuế tăng 170% lên 21 tỷ đồng, trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16% lên 21,9%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 80 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng. Như vậy với 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm, Lideco đã thực hiện 87,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.