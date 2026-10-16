Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (bên trái) và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (bên phải) trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2026 cho Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương

Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Chương trình "Rạng ngời phụ nữ Việt Nam", trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội mà còn góp phần lan tỏa những sáng kiến, cách làm hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2026 cho Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và các cán bộ Hội xuất sắc tiêu biểu

Những dấu ấn nổi bật của Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương:

Trong quá trình công tác, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác Hội, trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống.

Công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của hoạt động Hội. Đồng thời, bà đã quan tâm chỉ đạo triển khai các hoạt động đối với phụ nữ thuộc nhóm đối tượng đặc thù, bảo đảm tính bao trùm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong giai đoạn 2022-2025, bà đã tham mưu tổ chức trên 25 sự kiện, hội nghị quy mô lớn; chỉ đạo tổ chức thành công 2 Hội thi Dân vũ, Thể dục thể thao toàn quốc; tổ chức thành công các sự kiện lớn và hoạt động về bình đẳng giới, hợp tác quốc tế. Bà cũng trực tiếp chỉ đạo tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024 (lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam), thu hút 367 tác phẩm của 88 cơ quan báo chí tham gia; chỉ đạo đổi mới việc tổ chức Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; tham gia các hoạt động báo cáo việc thực hiện công ước CEDAW của Việt Nam; chỉ đạo xây dựng quy trình và tổ chức đối thoại chính sách cấp thôn bản và cơ sở trong khuôn khổ Dự án 8; chỉ đạo và chủ trì phản biện xã hội 13 chính sách.

Bên cạnh đó, bà đã chỉ đạo triển khai 4 dự án hợp tác quốc tế thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, hỗ trợ phụ nữ di cư. Công tác giáo dục truyền thống và tổ chức hoạt động quy mô lớn: Chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về "Đội quân tóc dài" và phong trào "Ba đảm đang" với gần 300 đại biểu trực tiếp và 7.700 đại biểu trực tuyến tại 203 điểm cầu. Đồng thời, bà tích cực tham mưu tổ chức Giải thưởng Kovalevskaia diễn ra hàng năm. Đặc biệt, trong giai đoạn 2023-2025, hình thức tổ chức Giải thưởng đã được đổi mới gắn với gắn với cuộc gặp mặt đồng chí Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao uy tín và tầm vóc của giải thưởng.

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà đã có nhiều đóng góp trong định hướng nghiên cứu khoa học, tham mưu các giải pháp, sáng kiến phục vụ công tác Hội. Đồng thời, bà trực tiếp tham gia xây dựng văn kiện qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ toàn quốc.

Với 30 năm công tác trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bà là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ "Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ nông dân ở Việt Nam" (2021), được nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Sáng kiến "Tăng vòng đời sản phẩm truyền thông" (2025) được triển khai đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Với những thành tích đạt được, bà đã được bình bầu làChiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022, 2025; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2026; 3 bằng khen của TW Hội (2022, 2025); Bằng khen của Bộ Công an năm 2024; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận năm 2022.