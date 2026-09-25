Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định

32 cán bộ nhận giải thưởng được lựa chọn từ khoảng 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp, gồm 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh và 12 cán bộ cấp cơ sở.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết. Ảnh: ĐVCC

Đây là những cán bộ có nhiều đóng góp trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Trong 16 năm công tác Hội, bà Phùng Thị Ngọc Tuyết đã có nhiều đề xuất gắn hoạt động Hội với bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế như: tham gia đề xuất tổ chức chuỗi sự kiện “Giao lưu Quyền năng phái đẹp”, Lễ phát động “Trồng cây xanh - Phụ nữ vun trồng tương lai”; góp phần xây dựng 213 mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình”, 271 đoạn đường phụ nữ nói không với rác thải, 389 “Con đường hoa do phụ nữ chăm xanh, sạch, đẹp”.

Bà cũng có các sáng kiến, giải pháp về “Đại hội xanh”; đưa ra giải pháp “Công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ giai đoạn 2024-2025”; đồng tác giả giải pháp “Đồng hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội LHPN tỉnh”…

Trong quá trình công tác, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2022-2024; nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam năm 2025, 2 bằng khen của UBND tỉnh năm 2023, 2025; 4 bằng khen của Hội LHPN tỉnh các năm: 2021, 2022, 2024, 2025.

Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết (thứ 2 từ phải sang) tại Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 do Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức tại phường Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Giải thưởng Nguyễn Thị Định do Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng, mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội chuyên trách và lan tỏa các sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công tác Hội.

Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II sẽ diễn ra vào ngày 16-10 tại Thủ đô Hà Nội, trong Chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.