Phó chủ tịch Hội Đột quỵ VN nói về hiệu quả của viên An Cung đắt đỏ

Với sột quỵ, mỗi phút được cấp cứu là thêm một cơ hội sống. Ảnh: Đinh Hà.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả, thu giữ 10.000 hộp thành phẩm cùng khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên.

Theo điều tra, các đối tượng mua viên hoàn, nguyên liệu, vỏ hộp, tem nhãn trôi nổi từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam đóng gói, dán nhãn giả là hàng nhập khẩu Hàn Quốc, Trung Quốc để đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, thành phần của những viên hoàn này chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác. Mỗi hộp có chi phí sản xuất khoảng 105.000 đồng nhưng qua nhiều tầng trung gian được bán gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam 8 bị can.

Không rõ hiệu quả, khó xác định nguồn gốc

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, cho biết An cung ngưu hoàng hoàn là bài thuốc cổ truyền có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất hiện từ rất lâu, có thể từ thời nhà Thanh.

Hiện có nhiều công ty sản xuất các sản phẩm mang tên An cung ngưu hoàng hoàn. Theo những đồng nghiệp của ông tại Trung Quốc, ngay cả ở nước này cũng khó xác định đâu là đơn vị thực sự nắm giữ công thức gốc.

“Đây giống như một bài thuốc được truyền lại qua nhiều thế hệ, sau đó mỗi nơi lại đưa ra một công thức riêng”, PGS Thắng nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CA Thanh Hoá.

Trên thị trường hiện có sản phẩm được giới thiệu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Sự đa dạng này khiến người bệnh khó xác định thành phần, nguồn gốc cũng như cơ sở khoa học của từng sản phẩm.

Theo PGS Thắng, việc sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn lâu nay phần lớn dựa vào truyền miệng. Hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm trong điều trị đột quỵ chưa có câu trả lời rõ ràng. Điều này càng đáng lưu ý bởi đột quỵ không phải một bệnh cảnh duy nhất.

An Cung ngưu hoàng hoàn giả bị thu giữ. Ảnh: CA Thanh Hoá.

Đột quỵ gồm nhiều thể bệnh khác nhau, trong đó hai dạng chính là nhồi máu não do mạch máu bị tắc và xuất huyết não do mạch máu bị vỡ. Vì vậy, việc sử dụng một sản phẩm chung cho người bệnh mà không xác định rõ tác dụng, độ an toàn và chỉ định cần được cân nhắc.

“Vậy An cung ngưu hoàng hoàn phù hợp với loại đột quỵ nào? Cho đến nay, về hiệu quả cũng như độ an toàn của sản phẩm này, chúng ta gần như không có câu trả lời rõ ràng”, PGS Thắng nói.

Theo ông, điều trị đột quỵ hiện nay dựa trên y học chứng cứ. Những phương pháp được áp dụng phải có nghiên cứu chứng minh lợi ích và tính an toàn, đồng thời phù hợp với cơ chế bệnh sinh của từng trường hợp.

Chờ An cung, lỡ giờ vàng

Điều đáng lo không chỉ nằm ở số tiền hàng triệu đồng mà người bệnh bỏ ra cho sản phẩm. Trong thực tế điều trị, PGS Thắng thường gặp những bệnh nhân được người nhà cho uống An cung ngay sau khi xuất hiện triệu chứng đột quỵ.

Thay vì lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện, một số gia đình chờ xem người bệnh có cải thiện sau khi uống thuốc hay không. Có trường hợp chờ từ sáng đến chiều mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu khi tình trạng không thay đổi.

Theo PGS Thắng, đây là khoảng thời gian có thể làm mất cơ hội điều trị sớm. Với những bệnh cảnh phù hợp, các phương pháp tái thông mạch máu như tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối cơ học cần được thực hiện trong thời gian thích hợp để mang lại hiệu quả.

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Bên cạnh đó, sau khi bị liệt, nhiều người kỳ vọng có thể đi lại chỉ sau vài ngày hoặc một tuần. Tuy nhiên, quá trình phục hồi sau đột quỵ thường kéo dài và cần phối hợp điều trị, phục hồi chức năng phù hợp. Không có giải pháp nào có thể giúp người bệnh cải thiện tức thì như kỳ vọng.

“Chúng ta đang đánh đổi một giải pháp chưa biết chắc có hiệu quả hay không để làm ảnh hưởng đến một giải pháp đã được chứng minh có hiệu quả”, PGS Thắng nói.

Vì vậy, PGS Thắng khuyến nghị gia đình khi phát hiện người thân có dấu hiệu đột quỵ cần ưu tiên đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị kịp thời, thay vì chờ đợi tác dụng của những sản phẩm chưa có bằng chứng rõ ràng.

Trong bối cảnh trên thị trường có nhiều sản phẩm mang tên An cung ngưu hoàng hoàn với nguồn gốc và công thức khác nhau, người bệnh cần thận trọng, tìm hiểu thông tin từ nguồn chính thống và tham khảo bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng.