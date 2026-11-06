Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi tiếp xúc cử tri tại xã Quang Đồng

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Đồng cùng đông đảo cử tri địa phương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh Phan Thị An thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri xã Quang Đồng tại Kỳ họp thứ 4.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/12, xem xét 30 báo cáo, thông báo và 40 dự thảo nghị quyết. Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế Nghệ An tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 28.552,56 tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán. Tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Đại biểu Phan Thị An phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, có 14 lượt cử tri xã Quang Đồng phát biểu, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cử tri đề nghị điều chỉnh phụ cấp chức vụ đối với cán bộ cấp xã; nâng tỷ lệ cấp phó được xếp ngạch chuyên viên chính; bổ sung 5 biên chế còn thiếu, kiện toàn nhân sự Mặt trận và các đoàn thể; quan tâm chế độ đối với cán bộ xã miền núi, kinh phí hoạt động khu dân cư, các hội, chi hội, chi đoàn và tổ liên gia sau sáp nhập.

Về đất đai và hạ tầng, cử tri đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong xác định hạn mức đất ở, rà soát, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trước năm 2000 có sai sót về loại đất (theo phản ánh của cử tri, có hơn 100 trường hợp); tăng cường quản lý đất nông nghiệp; sửa chữa đường từ nhà Đũa đến Tổng đội Thanh niên xung phong 6, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, hoàn thiện hệ thống mương thoát nước dọc Quốc lộ 48E; nâng cấp đập tràn Cây Tràu, đập Khe Sông và quan tâm bố trí nhà văn hóa sau sáp nhập xóm.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị điều chỉnh lịch thời vụ, hỗ trợ giống, vật tư, chuyển đổi cây trồng phù hợp, kiểm soát chất lượng phân bón; đồng thời đề xuất hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng gồm 4 cưa xăng, 9 máy thổi gió, 25 cào sắt và 2 thiết bị bay không người lá. Một số ý kiến cũng đề nghị quan tâm chính sách, chăm lo đời sống người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi nghe ý kiến cử tri, đại diện Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo UBND xã Quang Đồng đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị để tiếp tục rà soát, xem xét giải quyết.

Cử tri Nguyễn Văn Tý phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thiết thực của cử tri; cho biết kiến nghị từ kỳ tiếp xúc trước đã được báo cáo và kết quả trả lời sẽ tiếp tục chuyển về các xóm để thông tin đến người dân. Đồng chí nhấn mạnh việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tiếp nhận kiến nghị từ trước hội nghị, chuyển sớm đến các sở, ngành để kịp thời xem xét, trả lời.

Đối với các kiến nghị về giao thông, thủy lợi, đồng chí đề nghị địa phương rà soát, xác định mức độ cấp thiết của các công trình, nhất là những vị trí ngập tràn, chia cắt đi lại trong mùa mưa lũ; ưu tiên đề xuất công trình cần hỗ trợ và tổng hợp những nội dung thuộc thẩm quyền tỉnh. Về nhà văn hóa sau sáp nhập xóm, cần rà soát hiện trạng, phương án sử dụng và xử lý tài sản công theo quy định. Đối với vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục tổng hợp để xử lý phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và những điều chỉnh chính sách khi được ban hành.

Đồng chí Dương Danh Vỹ, đại diện Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Liên quan sản xuất nông nghiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy dồn điền, đổi thửa và tích tụ ruộng đất theo quy định nhằm hạn chế đất bỏ hoang, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đối với nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh và chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, cần hướng dẫn người dân thực hiện theo các quy định, nghị quyết có hiệu lực. Đồng chí yêu cầu phân loại rõ những kiến nghị thuộc thẩm quyền xã để tập trung giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, chuyển sớm đến cơ quan có trách nhiệm và thông tin kết quả cho cử tri.

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đại biểu đã đến thăm mô hình trồng cam của gia đình bà Nguyễn Thị Lan tại xóm Triệu Vàng, xã Quang Đồng.