Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry gặp mặt Đại sứ Indonesia tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Indonesia phát biểu tại cuộc gặp mặt

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry đã ôn lại chặng đường 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia từ ngày 30/12/1955. Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ nền tảng quý báu ấy, quan hệ hai nước không ngừng phát triển, trở thành Đối tác Chiến lược năm 2013 và được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry phát biểu tại cuộc gặp

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry khẳng định, bước phát triển này thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc, sự gắn kết về lợi ích và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong thúc đẩy hợp tác lâu dài. Việc Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong các nước ASEAN càng khẳng định vị trí đặc biệt của quan hệ song phương. Đặc biệt, Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026–2030, được ký tháng 7/2026 là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác trong những năm tới.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio phát biểu tại cuộc gặp

Thông tin về Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Indonesia của Quốc hội Khoá XVI, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, nhóm gồm 8 thành viên là ĐBQH đến từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Việc tham gia Nhóm là vinh dự, cũng là trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc đóng góp vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước, tiếp nối những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo, nghị sĩ và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio phát biểu tại cuộc gặp

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio nhấn mạnh, mối quan hệ lâu đời giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng được củng cố trong thập kỷ vừa qua. Đáng lưu ý, năm 2023, Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia đã được ký kết, là cơ sở để tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam mong muốn, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác năm 2023 và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, hai bên có thể lựa chọn một số hoạt động hàng năm như trao đổi đoàn, tọa đàm về lập pháp và giám sát, giao lưu văn hóa, nhân dân và thanh niên với sự tham gia của nghị sĩ hai nước

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry trao quà tặng Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry cũng bày tỏ mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên với các nghị sỹ Indonesia và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Những vấn đề hai bên cùng quan tâm như hoàn thiện thể chế phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an sinh xã hội và phát triển bền vững có thể trở thành các chủ đề hợp tác thiết thực.

Về hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Indonesia, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu rõ, nhóm sẽ lắng nghe, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương để phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

“Mỗi thành viên của nhóm sẽ phát huy mối liên hệ với địa phương, cơ quan và lĩnh vực công tác để kết nối doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức văn hóa và các tầng lớp nhân dân, qua đó đưa thành quả hợp tác đến gần hơn với người dân”, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam cam kết sẽ tích cực hỗ trợ kết nối giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị, tăng cường hợp tác nghị viện giữa Indonesia và Quốc hội Việt Nam; thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt là thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước về hỗ trợ sinh kế, bảo tồn bản sắc và sự đa dạng văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng tại các địa bàn khó khăn.