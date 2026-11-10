Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương gặp mặt Đại sứ Philippines tại Việt Nam

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam nhân dịp Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra và nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp mặt diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Philippines Quàng Văn Hương phát biểu tại buổi gặp mặt

Thông tin về Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Philippines khóa XVI, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương cho biết, Nhóm đã chính thức được thành lập gồm 8 đại biểu; trong đó có 4 thành viên là người dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Philippines Quàng Văn Hương phát biểu tại buổi gặp mặt

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Đại sứ Philippines tại Việt Nam bày tỏ vui mừng vì quan hệ song phương giữa hai nước đã chính thức được nâng cấp lên Đối tác chiến lược tăng cường. Đồng thời bày tỏ mong muốn được thúc đẩy chuyến thăm của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines – Việt Nam tới Hà Nội trong thời gian tới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III phát biểu tại buổi gặp mặt

Đề xuất định hướng hoạt động trọng tâm của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam – Philippines, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương mong rằng, hai Nhóm Nghị sĩ sẽ duy trì hoạt động và liên hệ đối tác, tổ chức họp nhóm ít nhất 1 lần/năm, duy trì tiếp xúc với Đại sứ quán Philippines, phối hợp kết nối với các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Philippines qua các kênh ngoại giao.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị, thúc đẩy trao đổi đoàn và giao lưu nghị sĩ, phối hợp đón tiếp các đoàn nghị sĩ Philippines thăm Việt Nam, lồng ghép giao lưu nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, trao đổi công nghệ trong hoạt động nghị viện và kết nối văn hóa, giáo dục, du lịch địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Đại sứ Philippines tại Việt Nam cũng thống nhất với mong muốn, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm. Trong đó, chú trọng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về chính sách xã hội, phát triển bao trùm cho đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, thương mại gạo; hợp tác biển và ứng phó biến đổi khí hậu.