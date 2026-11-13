Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan trân trọng cảm ơn Đại sứ và Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 9/2026.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan phát biểu

Vinh dự được đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ của Quốc hội khóa XV và khóa XVI, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đã thông tin về Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ của Quốc hội khoá XVI. Nhóm được thành lập tháng 8/2026, gồm 8 thành viên. Với vai trò là cầu nối giữa các nghị sĩ và cơ quan lập pháp hai nước, Nhóm mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp, thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các ĐBQH hai nước.

Các đại biểu dự cuộc tiếp

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam – Mông Cổ. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện tháng 9/2024 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo khuôn khổ và động lực để thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan phát biểu

Bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ nói riêng, quan hệ hai nước nói chung tiếp tục được duy trì và thúc đẩy tích cực, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và đại biểu Quốc hội; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các đại biểu dự cuộc tiếp

Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam cũng mong rằng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hoá, thể thao, du lịch, giao thông vận tải và giao lưu nhân dân.

Thống nhất với những đề xuất nêu trên, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan mong muốn, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cầu nối trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị cũng như quan hệ hữu nghị và Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Quang cảnh cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng đề nghị, hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc và kênh liên lạc thường xuyên giữa Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn và hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi nước; nghiên cứu tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Các đại biểu chụp lưu niệm

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa các ĐBQH, các nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch, góp phần củng cố nền tảng xã hội và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển tốt đẹp.