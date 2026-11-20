Chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 yêu cầu các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhập khẩu phải chịu trách nhiệm thu gom, tái chế hoặc xử lý chất thải phát sinh từ sản phẩm của mình.

Công cụ chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo tác động tích cực tới ngành công nghiệp tái chế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau một thời gian vận hành EPR, các nhà tái chế vẫn gặp rất nhiều khó khăn, sức ép đến từ cả bài toán chi phí sản xuất lẫn thị trường tiêu thụ.

Nói về điều này, ông Hoàng Đức Vượng, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), cho rằng, EPR có thể được coi như khung xương cho sự phát triển của ngành tái chế. Công cụ này rất quan trọng nhưng không đủ để tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp đã tồn tại suốt nửa thập kỷ này.

Mảnh ghép quan trọng được ông Vượng ví như “cơ bắp” để ngành tái chế phát triển là chính sách quy định tỷ lệ vật liệu tái chế nhất định trong bao bì, hiện đang được đề xuất trong dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường.

Nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng lớn đã quảng cáo về việc sử dụng vật liệu tái chế trong bao bì, như một cách thể hiện trách nhiệm với môi trường. Theo ông, liệu "khuyến khích" đã đủ hay cần phải"bắt buộc"?

Ông Hoàng Đức Vượng: Thực tế đã chứng minh cơ chế tự nguyện không thể tạo ra thị trường bền vững, bởi doanh nghiệp sản xuất đang đứng trước bài toán kinh tế và kỹ thuật rất khốc liệt khi so sánh giữa nhựa nguyên sinh và nhựa tái sinh.

Đơn cử như trong ngành nhựa, với một nhà máy tái chế công nghệ cao, chi phí hạt nhựa tái sinh thường cao hơn ít nhất 30% so với nhựa nguyên sinh để có thể vận hành hòa vốn.

Chi phí ấy đến từ quy trình vận hành phức tạp hơn, độ hao mòn máy móc cao hơn, chưa kể đến chi phí cho phân loại, làm sạch các loại phế liệu, vốn rất khó trong bối cảnh Việt Nam chưa thể phân loại rác tại nguồn.

Do đó, dù giá hạt nhựa nguyên sinh đang tăng cao bởi sức ép từ chiến sự Trung Đông, nhựa tái sinh vẫn rất khó để cạnh tranh.

Vì thực tế đó, hiện chỉ có chủ yếu các nhãn hàng lớn tiên phong sử dụng một phần vật liệu tái chế trong bao bì nhằm truyền thông thương hiệu hoặc đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu. Còn lại, nhựa tái chế chưa thể bán mạnh trong nước, thay vào đó phải trông chờ vào xuất khẩu.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vật liệu tái chế cũng đứng trước nguy cơ bị siết chặt. Bởi cốt lõi của kinh tế tuần hoàn là khép kín vòng lặp tại chỗ. Nếu nhập khẩu nhiều vật liệu tái chế, ngành tái chế tại chính các thị trường đó sẽ chịu sức ép cạnh tranh.

Doanh nghiệp tái chế không thể phát triển sẽ kéo theo một loạt áp lực về môi trường và quản lý chất thải.

Như vậy, các doanh nghiệp tái chế tiên phong trong nước đang rơi vào cảnh vô cùng chật vật. Có doanh nghiệp hội viên của chúng tôi chi hàng nghìn tỷ đồng vào nhà máy tái chế nhựa nhưng suốt 5 – 6 năm nay vẫn chưa chạy hết công suất và chưa có lãi.

Nếu những "chim đầu đàn" tâm huyết như vậy gãy cánh vì kiệt sức, nhà đầu tư cả quốc tế lẫn trong nước khi nhìn vào đều sẽ chùn bước, không ai dám rót vốn vào ngành tái chế nữa.

Chính sách quy định tỷ lệ vật liệu tái chế nhất định đang được thế giới áp dụng thế nào, thưa ông?

Ông Hoàng Đức Vượng: Nhìn ra thế giới, việc sử dụng hàm lượng tái chế (recycled content) trong bao bì không còn là câu chuyện tự nguyện hay kêu gọi trách nhiệm xã hội nữa, mà đã trở thành luật chơi bắt buộc của thương mại toàn cầu.

Chẳng hạn, Ấn Độ hiện đã áp dụng tỷ lệ tái chế tới 40% đối với bao bì và đặt mục tiêu nâng lên 60% vào giai đoạn 2028 – 2029, riêng bao bì thực phẩm là 20%. Trung Quốc cũng đang triển khai đề án kinh tế tuần hoàn và phục hồi tài nguyên rất mạnh mẽ, đặt mục tiêu tái chế 19,5 triệu tấn nhựa vào năm 2030 với sự hậu thuẫn lớn từ các quỹ đầu tư nhà nước, sẵn sàng rót tới 50% vốn cho các dự án công nghệ cao.

Tại châu Âu, Quy định về bao bì và bao bì thải bỏ (PPWR) đã ấn định lộ trình rất rõ ràng. Đến năm 2030, bao bì các loại đưa vào thị trường này phải đạt tối thiểu 35% hàm lượng nhựa tái chế, riêng bao bì thực phẩm là 10%.

Nếu không đáp ứng được tỷ lệ này, con tôm, con cá, đôi giày, bộ quần áo hay thiết bị điện tử của Việt Nam sẽ không thể bước chân vào thị trường châu Âu. Từ mốc năm 2030 và đặc biệt là đầu năm 2035, hàng rào kỹ thuật này sẽ siết chặt hoàn toàn.

Và một khi các cường quốc sản xuất như Trung Quốc bị châu Âu áp quy định như vậy, họ chắc chắn sẽ áp dụng lại quy định tương tự đối với hàng hóa nước ngoài nhập vào nước họ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ rồi cũng sẽ đi theo xu hướng chung này.

Chính vì tính cấp bách đó, vừa qua, VPA đã có văn bản kiến nghị gửi Chính phủ, đề xuất sớm có giải pháp củng cố năng lực ngành công nghiệp tái chế để đáp ứng xu thế này.

Việt Nam xuất phát điểm yếu hơn các nước phát triển nhưng chúng ta phải hành động quyết liệt hơn. Nếu chính sách trong nước không đi trước một bước để tạo nền tảng, doanh nghiệp Việt sẽ hoàn toàn bị động khi các rào cản thương mại xanh đồng loạt có hiệu lực.

Như ông vừa phân tích, quy định bắt buộc không chỉ giúp hàng hóa giữ được thị trường xuất khẩu mà còn tạo lực đẩy cho ngành tái chế nội địa. Vậy chính sách này cần được thiết kế với lộ trình như thế nào để tạo đủ niềm tin cho nhà đầu tư?

Ông Hoàng Đức Vượng: Quy định tỷ lệ tái chế bắt buộc chính là tín hiệu thị trường quan trọng nhất để thu hút dòng vốn đầu tư vào công nghiệp tái chế. Khi các nhà đầu tư nhìn thấy nhu cầu thực tế từ cả thị trường nội địa lẫn nhu cầu xuất khẩu sang châu Âu, họ mới dám rót vốn xây dựng nhà máy.

Một khi năng lực tái chế trong nước được đầu tư mạnh nhờ quy định nội địa, ngành nhựa và bao bì Việt Nam mới có sẵn nguồn nguyên liệu để đáp ứng mức 35% khi xuất khẩu sang EU vào năm 2030.

Để chính sách thực sự có hiệu quả, tôi cho rằng cần có một lộ trình tăng dần rõ ràng theo từng giai đoạn.

Chẳng hạn, Nhà nước cần công bố lộ trình cụ thể cho các năm 2030 - 2033 - 2036 - 2040, Nhìn vào đường cong tăng trưởng nhu cầu chắc chắn trong 10 – 15 năm như vậy, các nhà tái chế mới dám tính toán phương án tài chính để đầu tư những tổ hợp tái chế quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ bắt buộc cũng cần có sự phân hóa hợp lý giữa bao bì thực phẩm và nhóm bao bì phi thực phẩm. Với bao bì thực phẩm, yêu cầu khắt khe về an toàn vệ sinh nên mức 10% vào năm 2030 là chấp nhận được đối với các loại nhựa khó như PE hay PP.

Tuy nhiên, đối với bao bì khác, ví dụ như dùng trong ngành điện tử, dệt may, da giày, nông sản hay thương mại điện tử, phần lớn làm từ PE, PP hoặc PET thông thường, việc thu gom và tái chế dễ dàng hơn rất nhiều, do đó tỷ lệ tái chế bắt buộc cần phải được quy định cao hơn mức 10% ngay từ đầu để bắt kịp mặt bằng chung của thế giới.

Riêng với bao bì PET thực phẩm, tôi cho rằng nên áp dụng quy định hàm lượng vật liệu tái chế bắt buộc càng sớm càng tốt. Bởi Việt Nam đang có sẵn nguồn vật liệu PET tái chế chất lượng cao đang “kẹt” đầu ra.

Tái chế PET đạt chuẩn để dùng làm bao bì thực phẩm cực kỳ khó, yêu cầu hàm lượng công nghệ cao và chi phí đầu tư không nhỏ. Đã có nhà đầu tư quyết tâm làm được mà không giải quyết bài toàn đầu ra cho họ, chúng ta sẽ đánh mất đi những nhà tiên phong hiện đại hóa ngành công nghiệp tái chế.

Chính sách mới, quy định mới sẽ đi kèm với áp lực kiểm soát. Công tác kiểm soát có thể sẽ khá khó khăn bởi các loại vật liệu tái chế, đặc biệt tái chế chất lượng cao, có bề ngoài và đặc điểm lý tính không khác gì vật liệu nguyên sinh. Ông nghĩ sao về điều này?

Ông Hoàng Đức Vượng: Việc kiểm soát là rất quan trọng để đảm bảo tính tuân thủ và với mỗi chính sách, quy định mới, quy trình kiểm soát luôn là bài toán đau đầu đối với cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có giải pháp cho điều này. Đó là quản lý theo chuỗi hành trình sản phẩm thông qua các chứng nhận quốc tế uy tín, đơn cử như ISCC PLUS.

Tổ chức chứng nhận độc lập sẽ kiểm toán toàn bộ chuỗi, từ nguồn thu gom đầu vào, nhà máy tái chế bán ra bao nhiêu tấn hạt nhựa, đến nhà máy bao bì và nhãn hàng mua vào bao nhiêu tấn để sản xuất.

Việt Nam chỉ cần công nhận các chứng nhận quốc tế đó cho hàng hóa, kết hợp với việc hậu kiểm ngẫu nhiên để răn đe gian lận. Cách làm này đồng thời giải quyết được bài toán nhân lực kiểm tra cho cơ quan quản lý.

Cách đây gần nửa thập kỷ, chúng ta đã từng ngồi đây và nói với nhau về chính sách phân loại rác tại nguồn, cũng là chính sách mới tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động tích cực cho ngành tái chế. Tuy nhiên, đến hiện nay, phân loại rác tại nguồn vẫn chưa thực hiện được. Ông nghĩ sao về điều này và liệu quy định hàm lượng vật liệu tái chế bắt buộc, nếu được ban hành, sẽ dẫm phải “vết xe đổ” của việc mãi chưa có cơ chế để thực thi?

>> Cuộc trò chuyện của TheLEADER với ông Hoàng Đức Vượng cách đây nửa thập kỷ.

Ông Hoàng Đức Vượng: Bên cạnh EPR thì chính sách phân loại rác tại nguồn được chúng tôi rất kỳ vọng rằng sẽ tạo động lực cho ngành tái chế, bởi tạo ra luồng phế liệu sạch, không nhiễm tạp chất, qua đó giảm áp lực chi phí đầu vào và giảm tỷ lệ hao hụt cho ngành tái chế.

Việc chính sách này chưa thực hiện được, theo tôi, do chúng ta chưa xây dựng hạ tầng tiếp nhận ở phía cuối chuỗi phân loại, chính là ngành công nghiệp tái chế.

Lẽ ra, chúng ta phải làm ngược lại, phát triển công nghiệp tái chế trước, thông qua việc bắt buộc tỷ lệ tái chế trong bao bì và hỗ trợ cơ chế EPR ổn định để hình thành các nhà máy tái chế quy mô lớn.

Thực tế hiện nay tại các làng nghề tái chế, trước sức ép siết chặt quy định về môi trường, người dân thu hẹp sản xuất và chỉ chọn mua những loại nhựa đẹp, sạch, không cần rửa, phần nhựa “xấu” hơn bị đẩy ra bãi rác hoặc đem đốt.

Trong khi đó, chúng ta chưa có ngành tái chế đủ phát triển với nhiều nhà tái chế tiên tiến để hấp thụ nguồn rác này. Nếu bây giờ ép phân loại tại nguồn mà không có nhà máy đủ sức mua và xử lý, rác phân loại xong rồi cũng lại đổ chung lên một xe chở ra bãi rác.

Do đó, việc áp dụng quy định hàm lượng vật liệu tái chế trong bao bì sẽ là động lực mạnh mẽ phát triển ngành công nghiệp tái chế, qua đó cũng giúp chính sách phân loại rác thải tại nguồn sớm đi vào hiệu lực.

Xin cảm ơn ông!

Thực hiện: Phạm Sơn

Ảnh: Hoàng Anh