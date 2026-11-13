Phó Chủ tịch HĐQT Lideco (NTL) mua thành công 2,7 triệu cổ phiếu NTL, nâng sở hữu lên 21,4%

Phó chủ tịch Lideco mua vào 2,7 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã ck: NTL) vừa công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan.

Theo đó, ông Đinh Quang Chiến, Phó Chủ tịch HĐQT Lideco đã mua thành công 2,7 triệu cổ phiếu NTL trong thời gian từ ngày 21/10 đến 12/11/2026, đúng với khối lượng đăng ký trước đó. Trước giao dịch, ông Chiến sở hữu 23,4 triệu cổ phiếu NTL, tương ứng 19,18% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu ông Chiến nắm giữ tăng lên 26,1 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,4%.

Đây là lần thứ ba ông Chiến thực hiện mua vào cổ phiếu NTL trong khoảng thời gian gần đây. Trước đó, từ ngày 18/9 đến 22/9/2026, ông đã mua 1,8 triệu cổ phiếu. Tiếp đó, trong giai đoạn từ ngày 29/9 đến 13/10/2026, ông Chiến tiếp tục mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu NTL. Như vậy, qua 3 đợt giao dịch, Phó Chủ tịch HĐQT Lideco đã mua tổng cộng 6,3 triệu cổ phiếu NTL.

Ngoài lượng cổ phiếu do ông Chiến trực tiếp nắm giữ, nhóm người liên quan cũng đang sở hữu một lượng đáng kể cổ phiếu NTL. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Mai, chị dâu ông Chiến, đang sở hữu 3.862.880 cổ phiếu NTL, tương ứng 3,17% vốn. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thêu, vợ ông Chiến, đang nắm giữ 6.096 cổ phiếu, tương ứng 0,005% vốn.

Tính chung, nhóm ông Đinh Quang Chiến và những người có liên quan đang sở hữu 29.968.976 cổ phiếu NTL, tương ứng tỷ lệ 24,57% vốn tại Lideco.

NTL lỗ hơn 55 tỷ đồng trong 9 tháng

Về bức tranh tài chính, trong quý III/2026, NTL ghi nhận doanh thu thuần 4,44 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng gần 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm từ 4,49 tỷ đồng xuống 3,84 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp khoảng 610 triệu đồng, thay vì khoản lỗ gộp gần 629 triệu đồng như quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 3,47 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 57,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính lên tới hơn 75,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 7,27 tỷ đồng. Các khoản chi phí tăng mạnh khiến Lideco ghi nhận khoản lỗ sau thuế 76,61 tỷ đồng trong quý III, trái ngược với mức lãi 12,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Lideco đạt 13,66 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ nhích nhẹ so với mức 13,48 tỷ đồng cùng kỳ. Điểm tích cực là lợi nhuận gộp đạt 2,62 tỷ đồng, gần gấp 3 lần mức 915 triệu đồng của 9 tháng năm 2025. Tuy nhiên, kết quả này không đủ bù đắp sự sụt giảm của doanh thu tài chính và mức tăng của chi phí tài chính.

Cụ thể, doanh thu tài chính lũy kế giảm từ gần 91,47 tỷ đồng xuống còn 40,44 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lên tới 76,76 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, khoản mục này ghi nhận số âm gần 2,54 tỷ đồng, phản ánh khoản hoàn nhập hoặc điều chỉnh chi phí tài chính theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Sau 9 tháng, Lideco ghi nhận lỗ sau thuế 55,55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 20,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng hàng tồn kho của Lideco đạt 888,39 tỷ đồng, tăng khoảng 56,6% so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm hơn 860,3 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 539,17 tỷ đồng đầu năm.

Cùng thời điểm, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Lideco còn gần 83 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 512 tỷ đồng đầu năm. Về nguồn vốn, cuối quý III/2026, Lideco ghi nhận khoản vay ngắn hạn hơn 215,8 tỷ đồng.