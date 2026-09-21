Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc vui Tết Trung thu cùng học sinh Trường Tiểu học Bình Thành

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Bình Thành.

Tại chương trình, trong không khí vui tươi, đầm ấm của Tết Trung thu, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi; động viên các em tích cực rèn luyện, nỗ lực học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh trao quà Trung thu cho học sinh toàn trường và tặng quà riêng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Không khí vui Tết Trung thu tại Trường Tiểu học Bình Thành.