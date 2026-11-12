Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Xuân Trang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vạn Thắng

Sáng 12-11, Ban công tác Mặt trận liên khu dân cư 2 thôn Phú Hội 1 và Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đến dự có đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vạn Thắng.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 thôn Phú Hội 1 và Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào xây dựng khu dân cư “đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” năm 2026.

Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân 2 thôn Phú Hội 1, Quảng Hội 1 tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì hiệu quả mô hình “2 tuyến đường không rác thải sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Phụ nữ bảo vệ môi trường”, “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường”...

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận 2 thôn đã vận động được hơn 20 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; trao 276 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, với tổng trị giá hơn 344 triệu đồng. Hai thôn có 1.800 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,3%.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân 2 thôn đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy và Ban Công tác Mặt trận 2 thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chăm lo đời sống người dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang trao các suất quà của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn liên khu dân cư thôn Phú Hội 1 và Quảng Hội 1.

Dịp này, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang trao 20 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 thôn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Lãnh đạo xã Vạn Thắng tặng giấy khen cho 10 gia đình văn hóa tiêu biểu của 2 thôn; đồng thời trao quà của địa phương cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.