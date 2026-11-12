Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cào, xã Hùng An

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Cào.

Lãnh đạo xã Hùng An tặng Danh hiệu Thôn văn hoá cho thôn Cào.

Thôn Cào có 245 hộ và trên 1.000 nhân khẩu. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hùng An, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận phát huy trách nhiệm, kết hợp với chính quyền thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; nhân dân ở thôn đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn vươn lên, xây dựng thôn ổn định; 96% tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cào.

Trong năm, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 đến 100% các hộ dân. Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND, kế hoạch UBND xã và của Chi bộ về phát triển kinh tế văn hóa- xã hội để cụ thể thành các chỉ tiêu nội dung phù hợp; chủ động nhân rộng các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân kéo băng khánh thành xoá nhà tạm cho gia đình bà Triệu Thị Thực, thôn Cào, xã Hùng An.

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại thôn Cào, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân mong muốn trong thời gian tới, Nhân dân các dân tộc trong thôn tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; duy trì các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; chung tay đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…