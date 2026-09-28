Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự Hội nghị BCH Đảng bộ xã Vĩnh Tuy lần thứ 6

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng của năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng của năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược an ninh quốc gia.

Theo đó, trong 9 tháng của năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Tuy đã tập trung triển khai các nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ xã hiện có 29 tổ chức đảng với 897 đảng viên; công tác phát triển đảng viên được quan tâm, đã kết nạp 26 đảng viên, đạt 100% kế hoạch năm.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xã đạt và vượt 14/23 chỉ tiêu chủ yếu; thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,3 tỷ đồng, bằng 161,6% kế hoạch năm; trồng rừng đạt 634 ha, bằng 164,7% kế hoạch; duy trì 843 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, an sinh xã hội và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Tuy đạt được trong 9 tháng qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chuẩn bị và tổ chức tốt việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức năm 2026; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch; phối hợp hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Tuy đến năm 2050 trước ngày 31/12/2026; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực; quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Vật Lậu giai đoạn 2026–2030.