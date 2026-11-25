Tại hội nghị, lãnh đạo xã Chiềng Hoa đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Đại diện Tổ đại biểu số 03 đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, 4, 5 của HĐND tỉnh khóa XVI; đồng thời thông tin về nội dung, chương trình và thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ ba.

Hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri bản Tảo Vắn Mới, xã Chiềng Hoa phát biểu

Cử tri bản Vinh Quang, xã Chiềng Hoa phát biểu

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Chiềng Hoa đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và nhu cầu phát triển của địa phương. Trong đó, đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư do số hộ tăng cao sau sáp nhập bản; bố trí kinh phí xây dựng nhà văn hóa bản Vinh Quang. Về hạ tâng giao thông cử tri đề nghị bê tông hóa tuyến đường từ bản Chiềng Công qua bản Kéo Hỏm, bản Lọng Bó kết nối với bản Nậm Lộng (xã Xím Vàng); nâng cấp, bê tông hóa khoảng 7 km đường từ bản Phương Yên đi bản Nong É, kết nối sang xã Mường Bú; mở mới tuyến đường từ bản Hán Trạng, Sạ Súng vào bản Tà Pù Chử, kết nối với xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa các địa phương. Đối với công tác phòng, chống thiên tai, cử tri kiến nghị bố trí nguồn vốn xây dựng tuyến kè chống sạt lở dọc suối Pia, chiều dài khoảng 3,5 km, nhất là đoạn tiếp giáp sông Đà, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và diện tích đất sản xuất của nhân dân trong mùa mưa lũ.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà xã Chiềng Hoa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Hoa đạt được trong thời gian qua; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị tại hội nghị, Tổ đại biểu số 03 tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, chuyển đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.