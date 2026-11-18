Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Nghĩa Hiệp 2, xã Ka Đô đạt được trong thời gian qua. (Ảnh: Cộng tác viên)

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ka Đô cùng đông đảo người dân địa phương.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và những trò chơi dân gian, thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo bà con.

Tại phần lễ, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trong năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo xã Ka Đô chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn Nghĩa Hiệp 2. (Ảnh: Cộng tác viên)

Thời gian qua, người dân thôn Nghĩa Hiệp 2 đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên; an ninh, trật tự được giữ vững, cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích chúc mừng, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Nghĩa Hiệp 2 đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đông đảo bà con Nhân dân thôn Nghĩa Hiệp 2, xã Ka Đô dự ngày hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục vận động Nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường sống văn minh, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng xã Ka Đô ngày càng phát triển.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và địa phương trao quà cho khu dân cư, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu và thăm hỏi, hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.