Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Phát Vinh

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam, là dịp để Nhân dân được gặp gỡ, giao lưu và trao truyền các giá trị văn hóa của cộng đồng.

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân thôn Phát Vinh dự ngày hội.

Sau sáp nhập, thôn Phát Vinh có 363 hộ, hơn 1.600 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 75% dân số. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận thôn, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã đoàn kết xây dựng, phát triển kinh tế, xây dựng thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2026 có trên 73% số hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 20 hộ đã vươn lên thoát nghèo, số hộ cận nghèo giảm đáng kể.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Phát Vinh.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Phát Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải mong muốn, trong thời gian tới, khối đại đoàn kết trong thôn tiếp tục được củng cố từ sự bình đẳng, tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy dân chủ thực chất theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” .

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tặng cán bộ, Nhân dân thôn Phát Vinh bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cấp ủy, chính quyền và Ban công tác Mặt trận thôn vận động, hỗ trợ Nhân dân sinh kế, giảm nghèo bền vững, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa, bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa và chăm lo giáo dục.

Cùng với đó, thôn cần chăm lo xây dựng Chi bộ, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tận tụy, sát dân, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn Phát Vinh ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thôn Phát Vinh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Phát Vinh bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao 80 triệu tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Thiều Thị Vinh và 11 suất quà cho các hộ nghèo của thôn Phát Vinh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Phát Vinh.

Nhân dịp này, thôn Phát Vinh đã trao 40 triệu tiền sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình ông Hà Huy Hữu là nạn nhân chất độc da cam. Đây là số tiền do cán bộ và nhân dân trong thôn đóng góp hỗ trợ.