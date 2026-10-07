Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Vân Du

Trước phần sinh hoạt thường kỳ, chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Bá Bính.

Quang cảnh buổi lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: Nguyễn Vân

Chi bộ Yên Thịnh hình thành sau khi sáp nhập hai xóm Đông Thịnh và Tam Thịnh, hiện có 33 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thông tin thời sự, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 9 và đề ra nhiệm vụ tháng 10.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi cùng các đồng chí Đảng ủy xã Vân Du trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên. Ảnh: Nguyễn Vân

Trong tháng 9, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, lãnh đạo Nhân dân sản xuất vụ đông, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, giữ vững an ninh, trật tự và chăm lo đời sống. Bên cạnh đó, chi bộ thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong lãnh đạo Nhân dân sản xuất vụ đông, vận động xã hội hóa và thu hồi các khoản nợ đọng.

Chi bộ đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 10: Tập trung lãnh đạo Nhân dân chủ động chăm sóc chăm sóc cây vụ đông, chuẩn bị vụ xuân 2027; tổng vệ sinh môi trường và làm đường bê tông bằng nguồn xi măng do xã hỗ trợ.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ. Ảnh: Nguyễn Vân

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên tích cực thảo luận sôi nổi, trách nhiệm và sát với những vấn đề nổi cộm tại xóm Yên Thịnh như: về giải pháp bảo đảm giao thông nông thôn, giải pháp phát triển nông nghiệp nhất là trồng cây vụ đông phù hợp với lợi thế địa phương, phòng chống dịch tả lợn châu Phi…; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư tuyến đường nối hai cụm dân cư, mở rộng nhà văn hóa, nâng cấp lưới điện cụm Tam Thịnh, mở rộng vùng phủ sóng viễn thông và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Như Khôi biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả chi bộ đã đạt được. Đồng chí đặc biệt đánh giá cao việc chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, duy trì nề nếp sinh hoạt, đồng thời quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên, đề nghị chi bộ tiếp tục duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ, đồng thời tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ linh hoạt hơn, phù hợp điều kiện thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ Yên Thịnh xã Vân Du. Ảnh: Nguyễn Vân.

Cùng với đó, đồng chí cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, một số chính sách của HĐND tỉnh liên quan trực tiếp đến cơ sở, đến những vấn đề mà các đảng viên quan tâm như: Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở xóm. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã và chi bộ không dừng ở phổ biến, mà phải rà soát từng hộ, từng mô hình đủ điều kiện để hướng dẫn người dân tiếp cận. Riêng với cây keo, cây mía và các mô hình chuyển đổi cây trồng, cần tính kỹ hiệu quả, quy mô, liên kết và đầu ra, tránh sản xuất tự phát.

Để các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện phải bảo đảm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả), lấy kết quả và sản phẩm công việc làm thước đo.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị chi bộ tập trung thực hiện năm nhiệm vụ: Một là, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh: chọn đúng vấn đề của dân để bàn, mỗi đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, đồng thời quan tâm tạo nguồn đảng viên trẻ. Hai là, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ba là, quan tâm thực chất đến 3 hộ cận nghèo. Bốn là, giữ vững an ninh, trật tự, hòa giải mâu thuẫn ngay từ xóm. Năm là, cùng xã rà soát, xác định thứ tự ưu tiên các kiến nghị về đường giao thông, nhà văn hóa, điện, sóng viễn thông.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Tỉnh mạnh thì xã phải mạnh; xã mạnh thì từng chi bộ, từng xóm phải mạnh”. Từ đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân; việc thuộc thẩm quyền thì không đẩy lên cấp trên, việc vượt thẩm quyền thì phải kiến nghị đúng địa chỉ và theo đến cùng.

Đối với các kiến nghị của đảng viên, của chi bộ liên quan đến việc quy hoạch xây dựng nhà văn hóa, giải pháp phát triển nông nghiệp;.., đồng chí Nguyễn Như Khôi đã trực tiếp trao đổi, làm rõ các quy định, chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh, đồng thời ghi nhận để tiếp tục kiến nghị, phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.