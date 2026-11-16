Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Tây Thành, xã Vân Du

Cùng dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Du; đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân xóm Tây Thành.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi phát biểu tại ngày hội.

Đây là một trong những điểm tổ chức Ngày hội cấp tỉnh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026).

Xóm Tây Thành được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xóm Tiên Sơn và Ân Quang, hiện có 510 hộ với hơn 2.200 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, bà con đã tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tham gia các phong trào thi đua và hoạt động cộng đồng. Xóm có 102 hộ giàu, 153 hộ khá, 10 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; còn 1 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo. Nhân dân đã đóng góp 7 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi thăm hỏi bà con nhân dân xã Vân Du.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt kết quả tích cực với 480/510 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt hơn 94%; 178 học sinh được biểu dương, khen thưởng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vệ sinh môi trường, chăm sóc đường làng, ngõ xóm, tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở góp phần tăng cường tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn.

Ngày hội có các hoạt động văn nghệ chào mừng, chung kết Giải bóng chuyền Đại đoàn kết, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương; cùng các nội dung ôn lại truyền thống, trao đổi, thảo luận, biểu dương điển hình và bữa cơm đoàn kết. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam làm phong phú thêm sinh hoạt cộng đồng, khuyến khích người dân giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi tặng quà cho bà con nghèo xã Vân Du.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi bày tỏ vui mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân xóm Tây Thành đạt được sau sáp nhập. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đồng chí nhấn mạnh, sức mạnh đoàn kết được vun đắp từ tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân, tương ái, cùng chia sẻ khó khăn và chung tay thực hiện những công việc của cộng đồng. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chủ trương, khoản đóng góp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, tìm đầu ra cho sản phẩm, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, chăm lo người cao tuổi, đầu tư cho con cháu học hành, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động Nhân dân và những người con xa quê chung sức xây dựng đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, nâng cao chất lượng đời sống khu dân cư.

Đối với các kiến nghị về giao thông, thủy lợi, thoát nước, ngập úng khu vực Chợ Láng, nước sạch và các công trình dân sinh, đồng chí đề nghị địa phương và các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời thông tin cho Nhân dân. Khẳng định phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, đồng chí mong muốn cán bộ và Nhân dân xóm Tây Thành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.