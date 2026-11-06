Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi: Cấp ủy, chính quyền xã cần kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Vân Tụ. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh Phan Thị An báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 4.

Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/12/2026, xem xét 30 báo cáo, thông báo và 40 dự thảo nghị quyết.

Đại biểu Phan Thị An báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế Nghệ An tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.552,56 tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Tại hội nghị, có 8 lượt cử tri phát biểu, kiến nghị 14 vấn đề liên quan đến đất đai, giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, thủ tục hành chính và chế độ, chính sách ở cơ sở. Nổi bật là kiến nghị sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.538F và các tuyến đường xuống cấp; khắc phục hệ thống mương thoát nước hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa lũ.

Cử tri xã Vân Tụ nêu kiến nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Về đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong kê khai, cập nhật dữ liệu đối với khoảng 25 ha đất xâm canh, xâm cư tại khu vực Tân Mỹ; giải quyết dứt điểm vấn đề ranh giới giữa địa bàn Mỹ Thành và Thượng Sơn trước đây; kiểm tra, xử lý tình trạng san lấp đất, xây dựng công trình ảnh hưởng đến lối đi và thoát nước của người dân. Đồng thời, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai, nhất là hồ sơ thừa kế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ thông tin sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri Nguyễn Văn Phương phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong lĩnh vực thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, cử tri phản ánh tình trạng mương thoát nước khu vực cầu Cao xuống cấp, bồi lấp; một số hồ, đập bị hư hỏng, rò rỉ, kênh mương chưa đáp ứng nhu cầu tưới tiêu. Cử tri đề nghị quan tâm sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, hỗ trợ thiệt hại sản xuất vụ Hè Thu năm 2026 do thiên tai tại khu vực Khánh Thành trước đây; đồng thời xem xét chế độ phụ cấp, kinh phí hoạt động cho các tổ chức, lực lượng ở cơ sở.

Sau khi nghe các ý kiến, đại diện Sở Nội vụ và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vân Tụ đã tiếp thu, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri xã Vân Tụ. Ảnh: Phan Trung Tú

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri xã Vân Tụ. Đồng chí cho rằng, nhiều vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết ở cơ sở; có những kiến nghị đã được trả lời nhưng thông tin chưa đến được với người dân. Vì vậy, chính quyền xã cần chủ động rà soát, giải quyết và công khai kết quả đến từng xóm, từng cử tri; đồng thời hướng dẫn cụ thể thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, nhất là đối với người dân còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Đối với các vướng mắc về đất đai, nhất là hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến các trường hợp giao, bán đất không đúng thẩm quyền trước đây, đồng chí đề nghị xã rà soát từng trường hợp, hoàn thiện hồ sơ, giải quyết theo đúng quy định; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Vân Tụ. Ảnh: Phan Trung Tú

Đồng chí cũng đề nghị địa phương rà soát, phổ biến đầy đủ các cơ chế, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, hướng dẫn người dân đủ điều kiện sớm được thụ hưởng; trường hợp còn bất cập thì kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã Vân Tụ chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời rà soát, tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để chuyển sớm đến các sở, ngành, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Địa phương cần tăng cường các kênh tiếp nhận phản ánh, công khai và thông tin đầy đủ kết quả giải quyết đến cử tri.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với lãnh đạo xã Vân Tụ về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau hội nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Khôi đã trao đổi với lãnh đạo xã Vân Tụ về một số nội dung cử tri kiến nghị và việc tổ chức giải quyết tại cơ sở.