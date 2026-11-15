Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phường 3 Bảo Lộc

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Tổ dân phố Đạ Nghịch

Tổ dân phố hiện có 301 hộ với 1.281 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện còn những khó khăn nhất định, nhưng với sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và đặc biệt là sự đồng lòng của bà con, phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được duy trì và phát huy.

Lãnh đạo UBND Phường 3 Bảo Lộc tham dự ngày hội

Ban Công tác Mặt trận thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân đến cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, vận động Nhân dân đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Nhân dân Phường 3 Bảo Lộc tham dự ngày hội

Trong năm, tổ dân phố đã tổ chức thăm hỏi 15 trường hợp khó khăn; đề nghị hỗ trợ đột xuất 4 trường hợp với tổng giá trị 20 triệu đồng; trao 30 phần quà tết cho các hộ khó khăn. Quỹ Vì người nghèo đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đến cuối năm 2026, tổ dân phố không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm còn 9 hộ.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung phát biểu chúc mừng ngày hội

Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, Tổ dân phố Đạ Nghịch đã duy trì và phát triển các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan gùi, vừa tạo thêm thu nhập mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chúc mừng Tổ dân phố Đạ Nghịch

Đời sống văn hóa, tinh thần và ý thức xây dựng khu dân cư văn minh ngày càng được quan tâm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì với câu lạc bộ dân vũ, các đội bóng chuyền và câu lạc bộ cồng chiêng…

Lãnh đạo UBND Phường 3 Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng ngày hội

Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Dự và chung vui với bà con Nhân dân, đồng chí Mai Thị Xuân Trung ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vươn lên của các gia đình, sự quan tâm của địa phương và nghĩa tình của cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Phường 3 Bảo Lộc tặng quà cho các hộ gia đình

Những kết quả đạt được cho thấy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự gắn bó của người dân đối với cộng đồng ngày càng được nâng lên.

Đại biểu tham quan gian hàng truyền thống của bà con

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng Nhân dân và cán bộ Tổ dân phố Đạ Nghịch tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau. Xây dựng tình làng nghĩa xóm, giải quyết những bất đồng bằng sự chân thành, tôn trọng và trách nhiệm.

Khu vực trưng bày và quảng bá các sản phẩm ẩm thực

Đồng thời quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bà con cần chủ động đổi mới cách làm ăn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay.

Tặng quà cảm ơn các đơn vị đồng hành

Đặc biệt, địa phương phải giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng môi trường sống văn minh; duy trì câu lạc bộ cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan gùi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia gìn giữ, tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.

Trò chơi dân gian giã gạo

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền Phường 3 Bảo Lộc, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Kịp thời phản ánh, giải quyết những kiến nghị chính đáng; quan tâm hỗ trợ các gia đình còn khó khăn. Mọi phong trào ở khu dân cư phải xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân, có sự tham gia tự giác và mang lại kết quả thực chất.

Ngày hội sôi nổi với trò chơi dân gian nhảy bao bố

Tại ngày hội, Tổ dân phố Đạ Nghịch cũng tổ chức triển lãm các sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng và tổ chức các trò chơi dân gian như giã gạo, kéo co, nhảy bao bố… tăng cường gắn kết Nhân dân trên địa bàn.