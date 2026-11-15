Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đại Bình

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ở giữa) cùng lãnh đạo địa phương dự ngày hội

Đại Bình là thôn có quy mô dân cư tương đối lớn, 929 hộ, 3.415 nhân khẩu, diện tích tự nhiên khoảng 8 km2. Nhân dân chủ yếu sinh sống bằng nghề làm vườn.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư đông, đời sống và điều kiện của các hộ gia đình còn khác nhau, nhưng bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội

Tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương được thể hiện bằng những công trình, phần việc rất cụ thể như các tuyến đường, đường cờ, đường điện chiếu sáng để đảm bảo an ninh, an toàn và tạo diện mạo khang trang cho quê hương.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng bà con Nhân dân thôn Đại Bình

Kinh tế hộ gia đình tiếp tục phát triển, công tác giảm nghèo và chăm lo an sinh xã hội quan tâm. Trên 70% số hộ trong thôn có mức sống khá, giàu. Hiện thôn có 130 lượt hộ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, tạo điều kiện để người dân đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Đời sống Nhân dân thôn Đại Bình, xã Bảo Lâm 3 ngày càng khởi sắc

Công tác khuyến học, chăm lo thế hệ trẻ và các hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều kết quả tích cực. Các câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, cầu lông được duy trì, các hoạt động bóng chuyền, bóng đá được tổ chức sôi nổi. Những hoạt động này góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa các gia đình và các thế hệ.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Ban Nhân dân thôn Đại Bình, xã Bảo Lâm 3

Dân chủ ở cơ sở, an ninh, trật tự và vai trò của Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục được phát huy. Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp tổ chức 6 cuộc tuyên truyền với 420 lượt người tham gia; tổ chức các cuộc họp Nhân dân, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và quà của Công an tỉnh Lâm Đồng cho Ban Nhân dân thôn Đại Bình

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung biểu dương những kết quả mà thôn Đại Bình đã đạt được trong năm 2026. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự chủ động vươn lên của người dân và sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể.

Lãnh đạo xã Bảo Lâm 3 tặng hoa chúc mừng ngày hội

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung đề nghị Nhân dân thôn Đại Bình tiếp tục phát huy các lợi thế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Qua đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo địa phương tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ban Nhân dân thôn Đại Bình cũng cần quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó là việc giữ vững an ninh, trật tự, phát huy tinh thần dân chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm địa bàn thôn Đại Bình, tháo gỡ các khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp theo điều kiện và khả năng nguồn lực của địa phương. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể để nâng cao chất lượng vận động, tập hợp Nhân dân.

Tặng giấy khen cho các gia đình tiêu biểu

Các đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2026

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung cũng đã tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm 3 tặng giấy khen cho các gia đình tiêu biểu, gia đình văn hóa trên địa bàn thôn.