Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Bình Minh giám sát thực hiện Nghị quyết 57 tại xã Dền Sáng và phường Lào Cai

Tại các buổi giám sát, lãnh đạo UBND xã Dền Sáng và phường Lào Cai đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57 -NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Dền Sáng.

Theo đó, đối với Dền Sáng - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, đa số là đồng bào Mông, Dao sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 73%, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng việc thực hiện Nghị quyết 57 -NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đạt một số kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham gia ý kiến trong buổi tại giám sát tại xã Dền Sáng.

Nổi bật là quá trình giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% cán bộ sử dụng thành thạo chữ ký số; toàn xã đã có 8.460/11.055 người dân từ đủ 6 tuổi trở lên kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, đạt tỷ lệ 76,52%; phối hợp với công ty Cổ phần Misa tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị hành chính thông minh” cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã; số hóa hồ sơ tài liệu được 35.000 trang, quy ra 7 m tài liệu lõi…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, kinh phí dành cho đầu tư hạ tầng số, phần mềm, thiết bị thông minh còn hạn chế. Việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị cũ chưa được thực hiện kịp thời; 15/32 cụm loa truyền thanh FM đã xuống cấp, chưa có nguồn kinh phí để thay thế; tốc độ đường truyền trên phần mềm giải quyết thủ tục hành chính còn chậm; phần mềm cổng dịch vụ quốc gia liên thông với các phần mềm chuyên ngành không đồng bộ; trình độ dân trí còn hạn chế nên khó khăn trong công tác chuyển đổi số.

Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với phường Lào Cai.

Đối với phường Lào Cai, việc triển khai Nghị quyết số 57 được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện, gắn với cải cách hành chính, Đề án 06, phát triển dữ liệu và xây dựng chính quyền số. Hạ tầng viễn thông, Internet và trang thiết bị phục vụ công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành. Dịch vụ công trực tuyến được duy trì ở mức độ cao; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và khai thác các hệ thống dùng chung được thực hiện thường xuyên. Phường Lào Cai đã duy trì 46 Tổ Công nghệ số cộng đồng, triển khai mô hình “Người bản số” và “Bình dân học vụ số”, tạo mạng lưới hỗ trợ trực tiếp người dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích số.

Khó khăn của phường Lào Cai là việc liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống chưa ổn định, còn phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ; một số máy tính cho cán bộ, công chức đã xuống cấp, cấu hình thấp; phần lớn máy chưa được trang bị bản quyền hệ điều hành Windows và bộ phần mềm Microsoft Office…

Các đại biểu nêu ý kiến trong buổi giám sát tại phường Lào Cai.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến làm rõ những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57. Đại diện xã Dền Sáng và phường Lào Cai kiến nghị HĐND, UBND tỉnh một số nội dung, như rà soát, khắc phục các lỗi kết nối, đồng bộ và liên thông giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống của bộ, ngành; quan tâm bố trí kinh phí, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số và hướng dẫn phương thức thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về dữ liệu, AI và an toàn thông tin…

Đề nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; bố trí vị trí việc làm về công nghệ thông tin đối với Phòng Văn hóa – Xã hội để đáp ứng yêu cầu công việc…

Đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với xã Dền Sáng.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 57 của xã Dền Sáng và phường Lào Cai.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đối với xã Dền Sáng, cần tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các sản phẩm OCOP; ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và phát triển du lịch; tháo gỡ khó khăn, phát huy vai trò các Tổ Công nghệ số cộng đồng giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận chuyển đổi số hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm chuyển đổi số.

Phường Lào Cai là phường trung tâm khu vực phía Bắc của tỉnh, được lựa chọn xây dựng trở thành "Phường xã hội chủ nghĩa", cần phát huy các kết quả đạt được, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực; xây dựng tổ dân phố nâng cao và tổ dân phố thông minh; khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước mặt xuyên bên giới, thuộc Trung tâm Kỹ thuật và Quan trắc môi trường.

Trước đó, chiều 5/10, Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại Trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước mặt xuyên bên giới, thuộc Trung tâm Kỹ thuật và Quan trắc môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh).