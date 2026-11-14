Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Kiến Đức và Quảng Tín

Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư thôn 2, xã Kiến Đức

Thôn 2, xã Kiến Đức hiện có 576 hộ với hơn 2.300 nhân khẩu. Hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban công tác mặt trận Thôn 2 đã tích cực triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đến năm 2026, thôn có 98,7% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ khá, hộ giàu tăng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của xã.

Ban công tác mặt trận phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực ủng hộ các loại quỹ như đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, vì người nghèo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc (bìa trái) tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn 2, xã Kiến Đức

Điểm nhấn tại Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn 10, xã Quảng Tín là các tiết mục văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống do bà con Nhân dân và các em thanh, thiếu nhi trong thôn biểu diễn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc (bìa phải) dự Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn 10, xã Quảng Tín

Trong trang phục thổ cẩm truyền thống rực rỡ sắc màu, bà con trong thôn đã mang đến những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, tinh thần gắn bó bền chặt với thiên nhiên của đồng bào nơi đây.

Đông đảo bà con nhân dân thôn 10, xã Quảng Tín dự Ngày hội Đại đoàn kết

Những điệu múa, lời ca không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc mà còn góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân thôn 10, xã Quảng Tín đã đạt được trong năm qua

Về chung vui với bà con 2 khu dân cư, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Nhân dân 2 thôn đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc nhấn mạnh với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân các khu dân cư sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc (bìa phải) tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn 10, xã Quảng Tín

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc đề nghị, Nhân dân 2 thôn cùng nhau nỗ lực phát triển kinh tế, chung tay hỗ trợ giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chú trọng công tác giáo dục, y tế, xây dựng lối sống văn minh nhằm góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc (áo trắng) đã trao 10 suất quà cho các hộ khó khăn của thôn 2, xã Kiến Đức

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc đã trao các suất quà cho các hộ nghèo thôn 2, xã Kiến Đức và thôn 10, xã Quảng Tín.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc trao 10 suất quà cho các hộ nghèo thôn 10, xã Quảng Tín