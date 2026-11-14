Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K' Mák dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đam Rông 3

Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) và đồng chí Liêng Hót Ha Hai, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 3 (bên trái) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Pang Pế Nâm chiều 14/11

Tham dự ngày hội có đồng chí Liêng Hót Ha Hai, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 3, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân trong thôn.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Thôn Pang Pế Nâm có diện tích hơn 4.029 ha, với 810 hộ và 3.711 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, đời sống một bộ phận hộ dân còn khó khăn.

Đông đảo người dân thôn Pang Pế Nâm tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, người dân luôn tích cực phát triển sản xuất, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và hưởng ứng các phong trào tại địa phương.

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và chăm lo các hộ khó khăn.

Các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng

Toàn thôn hiện còn 15 hộ nghèo, chiếm 1,8%, và 55 hộ cận nghèo, chiếm 6,8%. Tỷ lệ học sinh đến lớp đạt 95%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí K’ Mák ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Pang Pế Nâm đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu dương những kết quả kinh tế - xã hội của thôn Pang Pế Nâm, xã Đam Rông 3

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận địa phương tiếp tục gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận tại cơ sở.

Đồng chí K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà và hoa chúc mừng ngày hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tới bà con Nhân dân thôn Pang Pế Nâm

Đồng thời, khuyến khích người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát triển sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nhau giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Xã Đam Rông 3 trao tặng danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu cho các hộ gia đình trong thôn Pang Pế Nâm

Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương cần quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, nghĩa tình.

Đồng chí K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Pang Pế Nâm

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao quà chúc mừng khu dân cư và tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và bà con trong thôn. UBND xã Đam Rông 3 cũng trao quà cho khu dân cư, các gia đình và biểu dương, khen thưởng những gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đồng chí K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản vật của xã Đam Rông 3

Người dân thôn Pang Pế Nâm hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026