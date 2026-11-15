Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K' Mák dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tân Hà Lâm Hà.

Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Sình Công, xã Tân Hà Lâm Hà chiều 14/11

Tham dự ngày hội có đồng chí Giáp Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân trong thôn Sình Công.

Thôn Sình Công hiện có 313 hộ với 1.219 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, người dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn cảnh quan nông thôn.

Quang cảnh ngày Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Sình Công, xã Tân Hà Lâm Hà chiều 14/11

Năm 2026, thôn Sình Công đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đáng chú ý, đến cuối năm, thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 125 triệu đồng/năm.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động chăm lo đời sống người dân được quan tâm. Thôn vận động Quỹ Vì người nghèo được 10,1 triệu đồng, hỗ trợ cây, con giống cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%; có 440/514 lượt người tham gia khám sức khỏe định kỳ, đạt 85,6%.

Đồng chí K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 3 từ phải qua) tặng quà và hoa chúc mừng ngày hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tới bà con Nhân dân thôn Sình Công

Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì với 309/313 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 98,7%; trong đó có 245 gia đình giữ vững danh hiệu 5 năm liền. Thôn cũng được công nhận thôn văn hóa và thôn an toàn về an ninh, trật tự.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí K’ Mák ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Sình Công đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, sự chủ động của người dân trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa.

Đồng chí K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Sình Công

Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là cơ hội để cấp ủy, chính quyền và Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân. Sức mạnh đoàn kết cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng

Đồng thời, vận động người dân tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, duy trì các tuyến đường hoa, cây xanh, giữ vững an ninh, trật tự và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Mỗi người dân cần chủ động đóng góp sáng kiến, công sức phù hợp để cùng xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, xã Tân Hà Lâm Hà biểu dương các gia đình văn hóa, tập thể và cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua tại khu dân cư.