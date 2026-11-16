Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Đa Cát Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Quảng Sơn

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng dự phát biểu tại ngày hội

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Lãnh đạo xã Quảng Sơn trao tặng Giấy khen các cá nhân tiêu biểu trong các cuộc vận động và phong trào thi đua

Thời gian qua, bon N’Doh triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần chung sức xây dựng bon làng.

Năm 2026, người dân đóng góp 60 triệu đồng làm đường giao thông; vận động xóa 3 căn nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho các hộ khó khăn. Bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Lãnh đạo xã Quảng Sơn trao Giấy khen công nhận danh hiệu “Bon văn hóa” cho bon N’Doh

Đến nay, số hộ nghèo trong bon giảm còn 15 hộ; trên 93% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 10 hộ được biểu dương là gia đình văn hóa tiêu biểu.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh biểu dương những kết quả bon N’Doh đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Quảng Sơn sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở bon N’Doh

Cán bộ và bà con trong bon tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là trao truyền di sản cồng chiêng cho thế hệ trẻ; xây dựng bon làng văn minh, giữ vững an ninh trật tự.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc M’nông

Dịp này, các hộ có hoàn cảnh khó khăn được trao quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở; nhiều cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng.