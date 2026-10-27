Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam tiếp xúc cử tri xã Cốc Pàng

Tại hội nghị tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6, thứ 7 (kỳ họp chuyên đề); tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng thời, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII và những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Cử tri xã Cốc Pàng phát biểu kiến nghị.

Cử tri xã Cốc Pàng kiến nghị xem xét giao biên chế cán bộ, công chức cho cơ quan HĐND, UBND cấp xã năm 2026; bổ sung nhân lực cho trạm y tế xã; có chế độ, chính sách đặc thù đối với viên chức công tác tại vùng khó khăn, phụ cấp đối với người có uy tín và Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã; tăng mức hỗ trợ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; thu gọn, liên thông các thủ tục hành chính giữa các cấp; xem xét tuyển dụng giáo viên hợp đồng có thời gian công tác từ 3 - 5 năm tại vùng biên giới đặc biệt khó khăn và áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp đối với các xã biên giới còn nhiều khó khăn.

Quan tâm đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa xóm và các thiết chế văn hóa tại những nơi cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu sau sáp nhập; cấp máy tính cho lãnh đạo xóm phục vụ công việc; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương; đầu tư xây dựng hồ treo chứa nước phục vụ sinh hoạt cho người dân xóm Lũng Mần và hỗ trợ giống cây quế, hồi cho người dân phát triển sản xuất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND xã Cốc Pàng trực tiếp trao đổi, trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.