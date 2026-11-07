Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam dự sinh hoạt chi bộ tại xã Khánh Xuân và Xuân Trường

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, của tỉnh, của xã; quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 10, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ xóm Bản Diềm.

Chi bộ xóm Bản Diềm hiện có 31 đảng viên. Trong thời gian qua, chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân duy trì sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hiện xóm có khoảng 75 ha dâu với 93 hộ tham gia trồng dâu, nuôi tằm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giảm nghèo, vệ sinh môi trường được quan tâm triển khai; tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe đạt 100%; công tác xây dựng Đảng, việc làm sạch dữ liệu đảng viên đạt 100%, cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt 88%; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được duy trì.

Sau khi sáp nhập từ 3 xóm (Bản Chuồng, Thiêng Lầu và Tả Xáy), Chi bộ xóm Bản Chuồng có 74 đảng viên. Chi bộ chú trọng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại khu dân cư tiếp tục được duy trì; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường và người dân tham gia khám sức khỏe theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” đạt 100%; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xóm xanh, sạch, đẹp được chú trọng.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên xóm Bản Diềm đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm; bố trí nguồn vốn làm đường bê tông nông thôn; chi bộ tăng cường lãnh đạo, vận động nhân dân duy trì vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Xóm Bản Chuồng đề nghị cấp máy tính để bàn và máy in phục vụ công tác của xóm và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; quan tâm hỗ trợ, nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm và đầu tư xây dựng đường nông thôn; tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm do chất thải chăn nuôi, cải thiện cảnh quan và môi trường sống tại địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ xóm Bản Diềm.

Phát biểu tại các buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả chi bộ 2 xóm đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng thời gian qua.

Đề nghị Chi bộ xóm Bản Diềm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết thành nhiệm vụ, phần việc phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm tiết kiệm, an toàn, thiết thực; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đề nghị Chi bộ xóm Bản Chuồng tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến sát với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.