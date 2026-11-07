Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Xuân Trường

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam tặng quà xóm Thua Tổng, xã Xuân Trường.

Xóm Thua Tổng hiện có 94 hộ với 470 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, Nùng, Mông cùng sinh sống. Nhân dân trong xóm luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thu nhập bình quân đạt khoảng 36 triệu đồng/người/năm; công tác an sinh xã hội được quan tâm, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời; phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì. Năm 2026 có 85/94 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 90,4%.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nhân dân xóm Thua Tổng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy thế mạnh của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo giáo dục, sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.