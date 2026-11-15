Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Huy Giáp

Cùng dự có đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam cùng đoàn công tác trò chuyện với nhân dân xóm Bản Buống, xã Huy Giáp.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: hát lượn, phong slư, các điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết dân tộc, góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Xóm Bản Buống hiện có 89 hộ với 425 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Dao. Năm 2026, nhân dân trong xóm tích cực phát triển kinh tế, duy trì 95 ha trúc sào, 10 ha hồi, trồng thử nghiệm 2 ha dâu tằm; thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, bà con đóng góp ngày công hỗ trợ 3 hộ khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trên 91% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng.

Đoàn công tác trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo xóm Bản Buống, xã Huy Giáp.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả xóm Bản Buống đạt được. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa của việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Tày, Dao gắn với xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo giáo dục và xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh trao quà cho khu dân cư xóm Bản Buống, 10 người có uy tín tiêu biểu và 35 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xóm Bản Buống biểu dương 5 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam tham gia trò chơi dân gian lày cỏ cùng nhân dân xóm Bản Buống.

Sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như ném ngô vào gùi, thái chuối, lảy cỏ, đan lồng gà, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, cổ vũ. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi vui tươi, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong đời sống khu dân cư.