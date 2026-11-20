Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng do học sinh biểu diễn tại chương trình.

Chương trình tổ chức các hoạt động ý nghĩa: Biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc; ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học 2025 - 2026, gần 70% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 100% học sinh hoàn thành chương trình THCS; học sinh đạt 8 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu “Chi bộ 4 tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể nhà trường được đề nghị tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bảo Lạc nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục học sinh vùng cao, biên giới. Đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tận tâm với nghề, quan tâm chăm sóc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh.