Đại diện Tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Nậm Kè.

Cử tri xã Nậm Kè bày tỏ sự đồng tình với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những quyết sách được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, như: Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đến các bản còn khó khăn; quan tâm sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học, trạm y tế…

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo đúng quy định.