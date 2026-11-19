Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải tiếp xúc cử tri xã Nậm Kè
Chiều 19/11, đồng chí Bùi Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri xã Nậm Kè.
Đại diện Tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI.
Cử tri xã Nậm Kè bày tỏ sự đồng tình với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những quyết sách được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, như: Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đến các bản còn khó khăn; quan tâm sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học, trạm y tế…
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo đúng quy định.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/pho-chu-tich-hdnd-tinh-bui-minh-hai-tiep-xuc-cu-tri-xa-nam-ke