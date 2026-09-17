Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải làm việc với xã Pú Nhung

9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Pú Nhung cơ bản ổn định, sản xuất nông nghiệp được duy trì. Toàn xã có 157,5ha dứa, trong đó 47,5ha thuộc dự án Nhà nước hỗ trợ, 22ha do Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Chi nhánh Sơn La đầu tư và 90ha người dân tự trồng. Diện tích cà phê, mắc ca trồng xen trên địa bàn mỗi loại 300ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Trong lĩnh vực xây dựng, giá trị thực hiện đạt 12,7 tỷ đồng, bằng 42% chỉ tiêu cả năm. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, một số nguồn vốn được bổ sung vào cuối tháng 6 và tháng 7 nên tiến độ giải ngân còn thấp. Xã cam kết tập trung hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phấn đấu hoàn thành giải ngân theo kế hoạch trong quý III và quý IV/2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng của xã. Nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát triển các cây trồng chủ lực, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải đề nghị xã Pú Nhung rà soát cụ thể từng chỉ tiêu tăng trưởng, nhất là những chỉ tiêu còn thấp; xác định rõ phần còn thiếu, nguyên nhân và giải pháp bù đắp trong những tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; khai thác hiệu quả dư địa trong nông nghiệp, phát huy các cây trồng chủ lực gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu ban hành nghị quyết về phát triển du lịch; tăng cường liên kết vùng trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.

Lãnh đạo xã Pú Nhung tham gia ý kiến làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc.

Đồng thời yêu cầu xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm số liệu chính xác, tiến độ thực hiện rõ ràng, phân công cụ thể trách nhiệm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.