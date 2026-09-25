Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức tặng quà Tết Trung thu Trường Tiểu học và THCS Hoàng Tung

Cùng đi có đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo phường Thục Phán.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức tặng quà Tết Trung thu cho Trường Tiểu học và THCS Hoàng Tung.

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học và THCS Hoàng Tung có 18 lớp và 476 học sinh, 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi đạt 100%; công tác phổ cập giáo dục tiểu học tiếp tục được duy trì và nâng cao.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức chúc mừng Tết Trung thu đến học sinh, mong muốn các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, vâng lời thầy cô giáo và cha mẹ, trở thành con ngoan, trò giỏi. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, nhà trường và cộng đồng tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Đoàn công tác của tỉnh và phường Thục Phán tặng quà học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Hoàng Tung.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao quà Tết Trung thu của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhà trường; phường Thục Phán trao quà cho nhà trường, trao 10 suất quà cho 10 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm niềm vui, đón Tết Trung thu đầm ấm, ý nghĩa.