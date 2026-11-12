Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tổng Cọt

Cùng dự có đồng chí Lê Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội; lãnh đạo xã Tổng Cọt cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Nội Thôn, xã Tổng Cọt.

Xóm Nội Thôn hiện có 98 hộ gia đình, 439 nhân khẩu, hai dân tộc Nùng và Kinh cùng sinh sống; trong đó 27 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân xóm Nội Thôn tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Chăn nuôi đạt kết quả tích cực, đàn trâu đạt 105,2%, đàn lợn đạt 107,6% kế hoạch; diện tích các cây trồng chủ lực được duy trì ổn định. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 88,78%; bản sắc dân tộc Nùng được gìn giữ, phát huy.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Đồng thời công bố quyết định công nhận các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026 và phát động phong trào thi đua năm 2027.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức ghi nhận, biểu dương những kết quả nhân dân xóm Nội Thôn đạt được trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân trong xóm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức tặng quà xóm Nội Thôn tại ngày hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức trao quà của Tỉnh ủy và đoàn công tác cho khu dân cư; tặng quà 10 người có uy tín trên địa bàn xã; trao 31 suất quà cho 31 hộ nghèo của xóm.