Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người; đánh giá, biểu dương những kết quả nổi bật của nhà trường trong công tác dạy và học.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường THPT Đàm Quang Trung. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('67c165e4ff0e728571c5e0d70358657a')

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Đàm Quang Trung không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, tâm huyết với nghề. Năm 2019, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 2025 - 2026, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Chất lượng giáo dục học sinh tiếp tục được duy trì và nâng cao. Toàn trường có 16 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 3 dự án tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đều đạt giải; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 99,28%, có 40 học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức tặng hoa chúc mừng Trường THPT Đàm Quang Trung nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức ghi nhận, biểu dương những kết quả Trường THPT Đàm Quang Trung đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự tâm huyết và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đề nghị, thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, tâm huyết với nghề; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua đó, đào tạo thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.