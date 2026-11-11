Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh tiếp xúc cử tri xã Bình Mỹ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh trao đổi với cử tri xã Bình Mỹ.

Ngày 11/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh và Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Bình Mỹ trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng xem xét giảm tải thời lượng học tập trên lớp, tạo điều kiện để học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi; tháo gỡ khó khăn trong thủ tục xin cất nhà. Đối với sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị quan tâm nạo vét các tuyến kênh, mương nội đồng, bảo đảm nguồn nước tưới, nhất là trong thời điểm mùa khô đang đến.

Đại diện chính quyền địa phương tiếp thu, trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Các vấn đề cần xác minh, làm rõ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, chuyển cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri tại hội nghị tiếp xúc lần sau.