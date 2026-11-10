Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh tiếp xúc cử tri xã Bình Hòa

Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Bình Hòa.

Cử tri xã Bình Hòa đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và tình hình phát triển địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác đất mặt, tránh tình trạng khai thác không đúng quy định.

Cử tri kiến nghị chính quyền địa phương có giải pháp gia cố các đoạn đê bao xung yếu, nhằm hạn chế sạt lở, bảo vệ đất sản xuất và tài sản của người dân. Đối với tình trạng cất nhà trên sông, kênh, rạch, cử tri đề nghị tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn.