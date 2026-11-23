Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp bà Lưu Mỹ Phương, ngụ xã Bình An, phản ánh việc chậm giải quyết khiếu nại của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang. Sau khi nghe trình bày và xem xét các tài liệu liên quan, chủ trì buổi tiếp ghi nhận kiến nghị, thống nhất ban hành công văn chuyển nội dung đến Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với bà Trần Thị Sương, ngụ xã Hòn Đất, có hai nội dung kiến nghị liên quan đến việc thực hiện Công văn số 9714/VP-TCD, ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh và yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai trả kết quả giải quyết đơn theo thời gian đã hẹn.

Qua trao đổi, Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn bà gửi đơn đến UBND xã Hòn Đất yêu cầu bồi thường thành quả lao động đối với diện tích 290,35m²; đồng thời tiếp tục gửi đơn đến Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu trả lời kết quả giải quyết.

Quang cảnh buổi tiếp công dân chiều 23/11.

Ông Lâm Sơn Hà, ngụ xã Hòn Đất, khiếu nại về việc yêu cầu bồi thường quyền sử dụng đất do Nhà nước thu hồi. Sau khi lắng nghe ý kiến và xem xét hồ sơ, chủ trì buổi tiếp ghi nhận nội dung phản ánh, hướng dẫn ông gửi đơn cùng các tài liệu liên quan đến UBND tỉnh An Giang xem xét, giải quyết.

Đối với bà Võ Thị Bảy và ông Nguyễn Văn Tiên, ngụ xã Mỹ Thuận, đề nghị xem xét lại hai bản án dân sự gồm Bản án số 33/2025/DS-ST, ngày 22/5/2025 của Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất và Bản án số 262/2025/DS-ST, ngày 18/9/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang. Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến, giải thích và hướng dẫn công dân tiếp tục theo dõi kết quả xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền do đơn đã được gửi đến đúng cơ quan.

Công dân trình bày nội dung khiếu nại.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, ngụ phường Rạch Giá, tiếp tục kiến nghị HĐND tỉnh đôn đốc cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc ông Trần Văn Tuấn xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất công và không nghiêm túc thực hiện Quyết định số 45/QĐ-KPHQ, ngày 12/3/2025 của UBND TP. Rạch Giá về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu.

Sau khi nghe ý kiến và xem xét hồ sơ công dân cung cấp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh ghi nhận kiến nghị, đồng thời cho biết Thường trực HĐND tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc UBND phường Vĩnh Thông xem xét, giải quyết vụ việc của bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Qua buổi tiếp, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, kiến nghị đúng trình tự, thẩm quyền; góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế tình trạng gửi đơn sai cơ quan, vượt cấp hoặc kéo dài.