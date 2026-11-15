Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Làng Gạch

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh (bìa trái) tặng quà cho thôn Làng Gạch.

Thôn Làng Gạch có 280 hộ dân với 1.186 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào Co chiếm 93,83%. Kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nước, trồng rừng, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ.

Những năm qua, người dân phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động sản xuất; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Người có uy tín của thôn Làng Gạch nhận quà của thành phố trao tặng.

Ban nhân dân và Ban công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng cuộc sống văn minh.

Nhờ đó, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện toàn thôn còn 82 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo; số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa là 259 hộ, đạt tỷ lệ 92,5%.

Hộ nghèo, cận nghèo thôn Làng Gạch nhận quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh tặng quà cho thôn Làng Gạch và 6 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao quà cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn.