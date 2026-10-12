Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa và quà cho đại diện Công ty CP Prime Đại Lộc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Đô thị, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Công ty CP Prime Đại Lộc hoạt động tại Cụm công nghiệp Đại Quang (xã Hà Nha) từ năm 2007, chuyên sản xuất gạch ốp tường, gạch lát sàn, gạch cao cấp. Còn Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh (xã Thu Bồn) chuyên sản xuất gạch tuynel và một số lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác nghe đại diện lãnh đạo doanh nghiệp thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển gắn với sản xuất xanh, giảm phát thải; đồng thời trao đổi, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh (thứ 3, từ trái sang) tặng hoa và quà cho đại diện Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam; ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững để đồng hành mục tiêu phát triển "2 con số" của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tới.