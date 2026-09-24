Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Anh Tuấn tặng quà Trung thu thiếu nhi Trường Mầm non Tân An số 2

Chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Tân An tới thăm, tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi phân hiệu Trường Mầm non Tân An số 2.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và các đại biểu tặng quà cho tập thể nhà trường và các bé tại phân hiệu Trường Mầm non Tân An số 2.

Tại chương trình, đại diện Ban Giám hiệu Trường Mầm non Tân An số 2 báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đầu năm học 2026 - 2027. Toàn trường hiện có 20 nhóm, lớp với 427 trẻ, phân bổ tại trường chính (11 lớp) và phân hiệu (9 lớp). Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm 50 người. 100% phòng học được xây dựng kiên cố, hệ thống phòng chức năng bảo đảm theo quy định.

Trong công tác chuyên môn, nhà trường luôn xác định chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho trẻ là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tổ chức ăn bán trú được quan tâm, xây dựng thực đơn phù hợp lứa tuổi, dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và bảo đảm an toàn. Giáo viên chủ động ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM vào dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm ngoài trời, giáo dục kỹ năng sống và phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các bé.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của tập thể nhà trường trong việc ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập. Đồng chí nhấn mạnh trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, việc chăm lo cho các cháu không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Anh Tuấn chúc các cháu thiếu nhi luôn chăm ngoan, học giỏi, đón một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc. Đồng chí mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, mến trẻ, luôn đặt sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ làm trọng tâm.

Một tiết mục vui đón Tết Trung thu tại chương trình.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện để "mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày vui".

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, lãnh đạo phường Tân An, Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng tập thể nhà trường, các em nhỏ những phần quà, góp phần tạo nên một Trung thu vẹn tròn, ý nghĩa.

Trong không khí hân hoan, rộn ràng của chương trình, các bé được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, màn múa lân đặc sắc và tham gia hoạt động phá cỗ Trung thu.