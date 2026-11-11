Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Yên

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thôn Phú Yên năm 2026.

Thôn Phú Yên hiện có 567 hộ dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 96%; thôn còn 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cán bộ và Nhân dân thôn Phú Yên.

Năm 2026, Nhân dân thôn Phú Yên đã đóng góp hàng tỷ đồng cùng 150 ngày công xây dựng, tôn tạo khu di tích lịch sử đình Phú Yên, hệ thống đèn chiếu sáng và khán đài sân vận động. Thôn có 9 hộ tự nguyện hiến hơn 320 m² đất, đóng góp 250 triệu đồng xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi; hơn 650 lượt người tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Phú Yên đạt được; nhấn mạnh, sức mạnh đoàn kết được thể hiện rõ qua sự đồng thuận, chung sức của người dân trong xây dựng quê hương, chăm lo an sinh xã hội và phát triển các công trình phục vụ cộng đồng.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP của thôn Phú Yên tại Ngày hội.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển của thành phố, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong 10 tháng năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; GRDP ước tăng 11,81%, thuộc nhóm địa phương có mức tăng trưởng hai con số. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và thu ngân sách đều đạt kết quả đáng ghi nhận. Những thành tựu đó tạo thêm động lực và điều kiện thuận lợi để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đề nghị thôn Phú Yên và xã Bảo Đài tập trung rà soát, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng làng văn hóa, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 sát với tình hình thực tế.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trao Bằng khen cho thôn Phú Yên.

Đồng chí lưu ý, địa phương cần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng đó, phát huy lợi thế về đất đai, lao động và truyền thống sản xuất để phát triển kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn, kinh tế rừng và dịch vụ nông thôn. Chú trọng phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết" cho hộ nghèo xã Bảo Đài.

Địa phương cũng cần quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt quy ước khu dân cư, nếp sống văn minh; phấn đấu 100% hộ dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa trong năm 2027; tiếp tục có những bước phát triển mới, góp phần xây dựng xã Bảo Đài và thành phố Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân thôn Phú Yên về thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2025 - 2026; Ủy ban MTTQ thành phố, UBND xã Bảo Đài khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội.

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố, xã Bảo Đài tặng nhiều suất quà động viên hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thôn Phú Yên.

Tại đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trao 100 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết" và Hội Doanh nhân trẻ thành phố tặng một tivi cho gia đình bà Nguyễn Thị Hợi ở thôn Hòn Ngọc, xã Bảo Đài.